Sivas'ta yoğun kar yağışı

SİVAS'ta, sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle 385 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

Soğuk havanın etkisini sürdürdüğü Sivas 'ta, sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar yağışının ardından kent merkezi beyaza büründü. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Belediye ekipleri cadde ve sokaklarda kar temizleme, küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Suşehri, Zara, Şerefiye yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Kar yağışının ardından 385 köy ve mezra yolundan ulaşım sağlanamazken, şehirlerarası yollarda ise ulaşım güçlükle sağlanıyor. Kentte bugün okullar da tatil edilmişti.