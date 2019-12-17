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Sivas'ta yoğun sis (2)

KENTTEN SİS MANZARALARISivas'ta, sabah saatlerinde başlayan sisin etkisi, akşam saatlerinde arttı.

17.12.2019 22:26 | Son Güncelleme: 17.12.2019 22:26Sivas'ta yoğun sis (2)

KENTTEN SİS MANZARALARI

'ta, sabah saatlerinde başlayan sisin etkisi, akşam saatlerinde arttı. Hava sıcaklığının eksi derecelerde ölçüldüğü kentte sis nedeniyle görüş uzaklığı, yer yer 20 metreye düştü. Yollarda olan sürücüler, zor anlar yaşarken, iş çıkış saatinde, trafikte aksama meydana geldi. Kent merkezinde sis manzaraları da ortaya çıktı. Tarihi kent meydanında, sis ve şehir ışıkları birbirine karışınca dışarıda olanlar da cep telefonlarının kameralarıyla fotoğraf çekti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7'nci Bölge Müdürlüğü'nce sisin 3 gün kentte etkili olacağı belirtilerek, trafikte meydana gelebilecek aksamalara karşı uyarı yapıldı.



Sabah, Sivas, Güncel

Kaynak: DHA

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