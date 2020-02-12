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Sivas'ta yoğun tipi sürücülere zor anlar yaşattı

Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı bin 453 rakımlı Seyfebeli Geçidinde sürücülere zor anlar yaşattı.

12.02.2020 10:18 | Son Güncelleme: 12.02.2020 10:18Sivas'ta yoğun tipi sürücülere zor anlar yaşattı
'ta etkili olan yoğun kar yağışı bin 453 rakımlı Seyfebeli Geçidinde sürücülere zor anlar yaşattı.

Sivas'ta geçtiğimiz günlerde başlayan yoğun kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Sivas- Karayolu üzerinde bulunan bin 453 rakımlı Seyfebeli Geçidi ağır tonajlı araçların sürücülerine geçit vermiyor. Yoğun kar yağışının devam ettiği geçitte bazı çekici sürücüleri yolda kalırken otomobil sürücüleri ise görüş mesafesinin azalmasından dolayı ilerlemekte güçlük çekti. Karayollarına bağlı kar temizleme ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlar ise yoğun kar yağışı nedeniyle ilerlemekte güçlük çektiklerini ifade etti. - SİVAS

Erzincan, Sivas, Güncel

Kaynak: İHA

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