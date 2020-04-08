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Sivas'ta zeron buğdayı üretimi yaygınlaştırılacak

Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas'a özgü tohumluk zeron buğdayı üretiminin yaygınlaştırılacağını belirtti.

08.04.2020 16:00 | Son Güncelleme: 08.04.2020 16:08
Sivas'ta zeron buğdayı üretimi yaygınlaştırılacak
Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas'a özgü tohumluk zeron buğdayı üretiminin yaygınlaştırılacağını belirtti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ayhan, Ulaş Tarım İşletmeleri (TİGEM) arazisinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün "Üreten Çiftçi Gelişen Sivas" projesi kapsamında 200 dekarlık alanda ekilen Sivas'a özgü tohumluk zeron buğdayı tarlasında incelemelerde bulundu.
TİGEM Müdürü Hasan Keskin ve Tarım İl Müdürü Seyit Yıldız'dan bilgi alan Ayhan, 200 dekarlık alanda üretilecek yaklaşık 80 ton tohumluk zeron buğdayının çiftçilere ücretsiz dağıtılacağını ifade etti.
Sivas'ın bir değeri olan zeron buğdayına sahip çıkacaklarını aktaran Vali Ayhan, şunları kaydetti:
"Bu ürettiğimiz zeron buğdaylarını da yerli tohum olan Sivas'ın toprağında çiftçilerimize ücretsiz vererek Sivasımızın coğrafyasında zeron buğdayının daha çok anılmasına, daha çok ekilmesine vesile olacağız. Belki verimlilik anlamında çok yüksek standartta olmasa da nitelik ve kalite anlamında yerli bir buğdayımız, yerli bir ürünümüz. Değerlerimize sahip çıkacağız bu da Sivasımızın bir değeri. İnşallah 200 dekarlık alanda başlattığımız bu projeyle Sivas'ta ekilmedik bir alanın kalmaması için gece gündüz çalışacağız."
Vali Salih Ayhan, daha sonra Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından kullanılan 40 bin ton kapasiteli Sivas Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk AŞ'yi ziyaret ederek TMO Müdürü Hasan Bolat'tan bilgi aldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Seyit Yıldız, Salih Ayhan, Sivas, Güncel
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