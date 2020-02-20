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Sivas'ta zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Sivas'ta 3 aracın karıştığı trafik kazasında iki kişi yaralandı.

20.02.2020 16:40 | Son Güncelleme: 20.02.2020 16:46Sivas'ta zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
'ta 3 aracın karıştığı trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Emre Korkmaz yönetimindeki 58 ABA 313 plakalı otomobil, Eğriköprü Mahallesi Şehit Erhan Üstündağ Caddesi'nde Aydın Özkan idaresindeki 58 BB 062 plakalı hafif ticari araçla çapıştı.
Davut Koç yönetimindeki 58 BB 489 plakalı hafif ticari araç ise 58 ABA 313 plakalı otomobile çarptı.
Kazada Korkmaz'ın otomobilinde bulunan Hicran Yiğit ile Ömer Faruk Balcı yaralandı.
Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Emre Korkmaz, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

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