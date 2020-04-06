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Sivas'taki Atatürk Caddesi'nde, yaya ve araç kısıtlaması

SİVAS'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe kuralının etkin uygulanması ve yoğunluğun azaltılması için Atatürk Caddesi, bir süreliğine araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

06.04.2020 16:06 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:07
Sivas'taki Atatürk Caddesi'nde, yaya ve araç kısıtlaması

SİVAS'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe kuralının etkin uygulanması ve yoğunluğun azaltılması için Atatürk Caddesi, bir süreliğine araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Kentte bankaların yoğun olduğu ve şehrin en işlek noktalarından Atatürk Caddesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında gün içinde trafiğe kapatıldı. Halkın güzel hava nedeniyle dışarı çıkması, yoğunluk oluşturması ve sosyal mesafe kuralının ihlal edilmesi nedeniyle cadde, polis ekipleri tarafından bariyerlerle kapatıldı. Ekipler, halkı caddeden ayrılması konusunda uyarırken, mecbur kalınmadıkça evden çıkılmaması yönündeki anonslarını tekrarladı. Valilik tarafından alınan karar çerçevesinde caddelerin durumuna göre zaman zaman bu uygulamanın gerçekleştirileceği ve kapsamının genişletilebileceği duyurulmuştu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Atatürk Caddesi, Güncel
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