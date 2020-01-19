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Sivas'taki deprem hasara yol açmadı

SİVAS'ın Zara ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

19.01.2020 22:49 | Son Güncelleme: 19.01.2020 22:49Sivas'taki deprem hasara yol açmadı

SİVAS'ın Zara ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem herhangi bir hasara yol açmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 21.29'da merkez üssü Zara ilçesine bağlı Beypınar köyü'nde Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünde köylüler, sarsıntı ile birlikte evlerinden dışarı çıktı. İlk belirlemelere göre deprem, ilçe ve köylerinde hlerhangi bir yıkıma yolaçmadı. Demirören Ajansı muhabirinin telefonla ulaştığı Beypınar Köyü Muhtarı Cemal Aktaş, "8-10 saniye kadar bir sarsıntı oldu. Depremi hissettik. Biz dışarıya çıktık. Mezralarımızı falan aradık. Ama çok şükür bir sıkıntı yok. Can ve mal kaybı yok" dedi.



Deprem, AFAD, Güncel

Kaynak: DHA

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