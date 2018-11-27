Sivas'taki Fetö/pdy Davasında Karar

Sivas
'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında açılan davada yargılanan biri tutuklu 9 sanıktan 6'sı, 6 yıl 3 ay ile 10 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.
Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme", "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamalarıyla yargılanan sanıklar, yakınları ve avukatları katıldı.
Son sözleri sorulan sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.
Mahkeme heyeti, Mustafa Belligün ve Mustafa İkizer'i 6 yıl 3'er ay, tutuklu sanık Suzan Gürler ile Pınar Uzun
'u 7 yıl 6'şar ay, Ramazan Uzun
'u 8 yıl 9 ay, Fatih
Gürler'i 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı, Fatih Gürler'in tutuklanmasına hükmetti.
Heyet, Salim A, Murat Ö, ve Hüseyin Gazi Ç'nin ise beraatine karar verdi.
Sivas