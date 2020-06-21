Sivas'taki Millet Bahçesi'nde fidan dikimi yapıldı

Sivas'taki Millet Bahçesi'nde fidan dikimi yapıldıSİVAS'ta il protokolü yapımı tamamlanarak açılışı gerçekleştirilen Millet Bahçesinde sabah sporu yaparak fidan dikimi gerçekleştirdi.

21.06.2020 14:35 | Son Güncelleme: 21.06.2020 14:48
Sivas'taki Millet Bahçesi'nde fidan dikimi yapıldı
SİVAS'ta il protokolü yapımı tamamlanarak açılışı gerçekleştirilen Millet Bahçesinde sabah sporu yaparak fidan dikimi gerçekleştirdi. Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Hakan Tutucu, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve diğer il protokolü yapımı tamamlanan ve açılışı gerçekleştirilen Millet Bahçesinde sabah sporu yaptı .Ayhan ve beraberindekiler daha sonra Sivas Millet Bahçesi'ne fidan dikti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Millet Bahçesi'nde yeni 500 adet fidan toprakla buluştu. Ayrıca Millet Bahçesi'nin otopark kapasitesi ise 268'e yükseltildi. Vali Ayhan, burada yaptığı konuşmada, güzel bir millet bahçesinin kente kazandırıldığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla millet bahçesindeki ağaçlandırma çalışmalarını artırdıklarını dile getiren Ayhan, "Hem ağaçlandırma talimatını yerine getirmek hem de güzel bir aktivite ile tanıtımını sağlamak amacıyla bir program yaptık. Milletimiz ve Sivasımız bir değer kazandı, çok harika bir millet bahçesi oldu. İki bine yakın büyük ağaç, 35 binin üzerinde küçük ağaç ile 53 bin 136 metrekare bir alanda müthiş bir millet bahçesi oldu. Kullanım şekli, fonksiyonuyla, ulaşım akslarıyla çok güzel bir millet bahçesi oldu. Bu değere sahip çıkalım, bu değeri itibarsızlaştırmayalım. Bu millete hizmet edenlerin de motivasyonunu düşürmeyelim." dedi. Millet bahçesindeki tüm eksikliklerin giderildiğini belirten Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise "İnşallah sabahtan gece saat 24.00'e kadar halkımızın hizmetine sunuyoruz. Sivas güzel bir eser kazandı, güzel bir değer kazandı." diye konuştu. Sivas Millet Bahçesi'nin yaklaşık 15 milyon ihale bedelinin olduğunu vurgulayan Bilgin, "Yeri ile birlikte değerlendirdiğimizde 150 milyonluk bir değer. Burası Sivas'ın merkezinde nefes alacak, insanların vakit geçirebileceği bir alan olacak." ifadelerini kullandı. Sivas’taki Millet Bahçesi’nde fidan dikimi yapıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Millet Bahçeleri, Hilmi Bilgin, Sabah, Sivas, Güncel, Haber

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