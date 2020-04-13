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Sivas'taki pazar yerleri koronavirüs tedbirlerine uyuyor

SİVAS'ta, pazar yerlerinde koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlere hem satıcı hem de müşteriler dikkat ediyor.

13.04.2020 15:21 | Son Güncelleme: 13.04.2020 15:22
Sivas'taki pazar yerleri koronavirüs tedbirlerine uyuyor
SİVAS'ta, pazar yerlerinde koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlere hem satıcı hem de müşteriler dikkat ediyor. Pazar esnafı ve müşteriler maske takarken, sosyal mesafeye de korunuyor.

Kentte her hafta pazartesi günü Sularbaşı Mahallesi Tek Mezar Caddesi üzerine kurulan pazarda koronavirüse karşı alınan önlemler devam ediyor. Pazar esnafı eldiven ve maske ile satış yapıyor. Alışveriş için pazara gelen vatandaşlar da maske ve eldiven takmaya özen gösteriyor. Ayrıca pazar esnafı ile müşteriler sosyal mesafeye de korunuyor.

Pazarda esnaflık yapan Mustafa Selvi, kurallara uymaya özen gösterdiklerini belirterek, "Çok şükür bir sıkıntı yok. Maskeleri takıp mesafe korunduğu sürece bir sıkıntı yoktur. Müşterilerimizi de uyarıyoruz" dedi.

Yunis Temiz ise, "Şu anda işler durgun. Ama müşterilerimize sesleniyoruz. Düzgün bir şekilde eldiven ve maske ile pazara gelin. Pazar fiyatları her zaman manav ve marketlerden daha uygundur. Herkes birbirine yardımcı olursa bu süreci kolay bir şekilde atlatacağız. Şu anda kurallara yüzde 90 civarında uyuluyor" diye konuştu.

Alışveriş yapmaya gelen vatandaşlar ise manav ve marketler yerine uygun olduğu için daha çok pazarı tercih ettiklerini belirterek, maske, eldiven ve sosyal mesafeye uyarak alışveriş yaptıklarını söyledi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel
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