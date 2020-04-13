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Sivas'taki pazar yerleri koronavirüs tedbirlerine uyuyor

SİVAS'ta pazar yerlerinde koronavirüse karşı önlemlere hem satıcı hem de müşteriler dikkat ediyor.

13.04.2020 16:32 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:32
Sivas'taki pazar yerleri koronavirüs tedbirlerine uyuyor

SİVAS'ta pazar yerlerinde koronavirüse karşı önlemlere hem satıcı hem de müşteriler dikkat ediyor. Pazar esnafı ve müşteriler maske takarken ayrıca sosyal mesafeye de dikkat ediliyor.

Kentte her hafta pazartesi günü Sularbaşı Mahallesi Tek Mezar Caddesi üzerine kurulan pazarda koronavirüse karşı önlemler alınmaya devam ediliyor. Pazar esnafı eldiven ve maske ile satış yapıyor. Alış-veriş için pazara gelen vatandaşlar da maske ve eldiven takmaya özen gösteriyor. Ayrıca pazar esnafı ile müşterilerin sosyal mesafeye de dikkat ettikleri gözleniyor.

Pazar esnafı Mustafa Selvi kurallara uymaya özen gösterildiğini belirterek, "Çok şükür bir sıkıntı yok. Maskeleri takıp mesafe korunduğu sürece bir sıkıntı yoktur. Müşterilerimizi de uyarıyoruz" dedi.

Yunis Temiz ise, "Şu anda işler durgun. Ama müşterilerimize sesleniyoruz. Düzgün bir şekilde eldiven ve maske ile pazara gelin. Pazar fiyatları her zaman manav ve marketlerden daha uygundur. Herkes birbirine yardımcı olursa bu süreci kolay bir şekilde atlatacağız. Şu anda kurallara yüzde 90 civarında uyuluyor" diye konuştu.

Alışveriş yapmaya gelen vatandaşlar ise manav ve marketler yerine uygun olduğu için daha çok pazarı tercih ettiklerini belirterek, maske, eldiven ve sosyal mesafeye uyarak alışveriş yaptıklarını söyledi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel
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