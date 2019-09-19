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Sivas'taki silahlı kavga

Sivas'ta 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

19.09.2019 12:16Sivas'taki silahlı kavga
Sivas'ta 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Silahlı kavgada bacağından yaralanan Yasin G'nin (33) de aralarında bulunduğu zanlılar T.B. (36), N.H. (59), A.K. (49), H.I. (34), S.K. (31) ve A.K'nin (21) İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Zanlılar, daha sonra adliyeye sevk edildi.
Eğriköprü Mahallesi Yurtlar mevkisinde 2 gün önce bir kafeterya önünde Yasin G. ile S.K. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü. Bunun üzerine S.K. tabancayla Yasin G'yi bacağından yaralamış, aynı silahtan çıkan mermilerden biri de olay yerine yakın başka bir kafeteryada oturan Yunus D'nin (20) yüzüne isabet etmişti.

Sivas, Güncel

Kaynak: AA

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