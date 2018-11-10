Sivas'taki Uyuşturucu Operasyonu

Sivas
'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Operasyonda yakalanan Serhat K. ve akrabası Yakup K, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Sivas Emniyet Müdürlüğü Narkotik
ve İstihbarat Şubesi ekipleri dün, Sivas- Erzincan
Karayolu kent girişindeki kontrol noktasında, Serhat K. yönetimindeki 06 HC 0452 plakalı otomobili durdurmuş, narkotik detektör köpeği "Kurt"un da katıldığı aramada, aracın LPG deposuna gizlenmiş 17 kilogram eroin ele geçirilmişti.
Sivas
10 Kasım 2018 Cumartesi 18:39