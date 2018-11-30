Sivas'taki Uyuşturucu Operasyonu

30 Kasım 2018 Cuma 15:06



30 Kasım 2018 Cuma 15:06

Sivas'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli daha adliyeye sevk edildi.Sivas Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu imalatı ve ticareti yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik kent merkezi ve Hafik ilçesinde düzenlenen 3 operasyonda gözaltına alınan B.S, T.Ç, F.K. ve M.G'nin de işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünden geçirilen 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.Adliyeye dün sevk edilen N.Ç, M.A, H.P, S.K. ve A.K. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.Kentte polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 19 kilo 150 gram toz esrar ve 8 kilo 700 gram kubar esrar ele geçirilmiş, 9 kişi gözaltına alınmıştı.