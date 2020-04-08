Sivas'taki yurtlarda karantina süresi dolan 170 kişi uçakla İstanbul'a geldi
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilerek Sivas'taki Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı öğrenci yurtlarına yerleştirilen 170 kişi, karantina sürelerinin dolmasının ardından uçakla İstanbul'a geldi.
08.04.2020 17:08 | Son Güncelleme: 08.04.2020 17:08
Mısır, İskoçya, İrlanda ve Sudan 'dan getirildikten sonra Sivas'taki yurtlarda gözlem altına alınan aralarında işçilerin ve öğrencilerin bulunduğu 170 kişinin 14 günlük karantina süresi doldu.
Sağlık durumlarında sorun olmadığı belirlenen bu kişiler, 14 günlük karantina sürecinin ardından verilen özel izinle öğle saatlerinde kaldıkları yurtlardan otobüslerle havalimanına götürüldü.
Sivas'tan hareket eden Türk Hava Yolları (THY) uçağına binen 170 yolcu, saat 15.00'te İstanbul Havalimanı'na ulaştı.
Kaynak: AA