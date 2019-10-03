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Sivas takımlarının kupadaki rakipleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur kurası çekildi.

03.10.2019 12:35Sivas takımlarının kupadaki rakipleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur kurası çekildi. Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur Kura Çekim Töreni, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapıldı.
Kura çekimine, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri ile kulüp temsilcileri katıldı. 4. Tur'da, Süper Lig'den kupaya dahil olan Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, İstikbal Mobilya Kayserispor, Konyaspor ve MKE Ankaragücü takımları ile 3. Eleme Turu sonucu tur atlayan 46 takım olmak üzere toplam 54 takım mücadele edecek. Müsabakalar 29, 30 ve 31 Ekim tarihlerinde oynanacak.
Bu turda Sivas'ı temsil eden D.G. Sivasspor, TFF 2. Lig takımlarından Başkent Akademir Spor Kulübü ile Sivas Belediyespor ise Süper Lig takımlarından Göztepe ile eşleşti.
(İHA)

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Hasan Doğan, Sivas, Güncel

Kaynak: İHA

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