Sivas
'tan Almanya
'ya 'pezik' turşusu
SİVAS'ın Ulaş
ilçesinde yaşayan Musa Deniz
(57), kendi ürettiği yöreye özgü 'Pezik' turşusu ilgi görünce fabrika kurdu. Yaklaşık 50 dönüm arazi üzerine ektiği pancardan yılda 200-250 ton civarında 'pezik turşusu' üreterek yurt içine satan Deniz, şimdi de talep üzerine Almanya'ya göndermeye başladı.
İlçeye bağlı Ekincioğlu köyünde yaşayan evli, 7 çocuk babası Musa Deniz, 9 yıl önce bir kaç bidonla pezik turşusu yapmaya başladı. Pancar yaprağının orta kısmı kaynatılarak yapılan ve 'pezik' adı verilen turşudan İstanbul
'daki Sivas günlerine götüren ve yoğun talep gören Deniz, köyüne gelerek bu işe başladı. Geçen sene köyüne fabrika da kuran Deniz, çocukları ve gelinleri ile birlikte yaptığı turşuları şimdi de Almanya'ya göndermeye başladı.
50 dönümlük arazide yetiştirdiği pancarları çocukları ve gelinleri ile birlikte işlemlerden geçirerek yılda 50 bin bidon turşu yaptığını ifade eden Deniz Sivas esnaflarından birisi bana 'Sana tohumunu alsam biberini, sarımsağını, tuzunu alsam bana turşu yapar mısın Suyunuz var, araziniz var.' dedi. Ben de 'yaparım' dedim. Böyle başladık. Sonra bizim rahmetli Ulaş Belediye Başkanı İsmail Koçak
'Musa senin turşudan İstanbul'daki Sivas günlerine götürelim. Yanına 10-15 tane al.' dedi. Benim bir minibüsüm vardı arkasına attık gittik. İstanbul'da açılışa götürdüğüm 250 bidon turşu bir saatin içerisinde bitti. Turşuya ilginin çok olduğunu görünce devam ettik. 9 senedir devam ediyoruz. Şu anda üretimimizi sürdürüyoruz. İnşallah daha da geliştireceğiz. İlerde karışık, biber, kornişon turşularını da yapmaya başlayacağız. Çocuklarım, gelinlerimle birlikte ailecek yapıyoruz. Dal turşusu Sivas'ın olmazsa olmazıdır. Sivas'ta yemeklerin yanında illa dal turşusu bulunacak. Suyunu dahi biz kesinlikle dökmeyiz, içiyoruz. Kışın nezle, grip hastalıklarına iyi gelir. Türkiye
'nin bir çok yerine gönderiyoruz. Sivaslılar alıyor, bir de Sivaslılardan alıp tadanlar da istiyor. Sivas'ın etrafındaki iller Malatya
, Kahramanmaraş
, Tokat
, Yozgat
, Kayseri
, Giresun
bu turşuyu biliyor dedi.
'BU SENE İLK DEFA ALMANYA'YA GÖNDERDİK'
Pezik turşusunun aşamaları hakkında bilgi veren Musa Deniz'in oğlu Yılmaz Deniz
(36) ise Ekim aşaması var daha sonra tarlada işçiler tarafından seçiliyor. Sonra fabrikaya gelir, kazanlarda haşlanır. Haşlandıktan sonra biber, sarımsak içerisine konur. Sonra salamura suyu konduktan sonra fermantasyona konularak beklenir. Talep güzel. Gerek yurt içinden, gerek yurt dışından talep oluyor. Türkiye'nin her yerine toplu olarak satış yapıyoruz. Bu sene ilk defa Almanya'ya gönderdik, oralarda da satışı yapılıyor. Türkiye'de de genelde büyük iller Ankara
, İstanbul, İzmir
, Antalya
gibi illerde de satılıyor. Satışın olmadığı illere de kargoyla Türkiye'nin her tarafına gönderiyoruz. Yılda yaklaşık 50 bin bidon üretim yapıyoruz. Perakende satış fiyatımız 5 kilosu 25 lira, 3 kilosu 20 lira, 2 kilosu da 15 liradan satılıyor ifadelerini kullandı.
Musa Deniz'in turşu fabrikasını ziyaret eden Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ ise Sivas'ın yerel tadlarından birisi olan pezik turşusu, olmazsa olmazıdır. Burada çok güzel bir tesis kurmuşlar. Gurur duydum dedi.
24 Kasım 2018 Cumartesi 11:53