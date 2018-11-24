Sivas'tan Almanya'ya 'Pezik' Turşusu

24 Kasım 2018 Cumartesi 13:08



24 Kasım 2018 Cumartesi 13:08

SİVAS'ın Ulaş ilçesinde yaşayan Musa Deniz (57), kendi ürettiği yöreye özgü 'pezik' turşusu ilgi görünce fabrika kurdu. Yaklaşık 50 dönüm arazi üzerine ektiği pancardan yılda 200-250 ton civarında 'pezik turşusu' üreterek, yurt içine satan Deniz, şimdi de Almanya'ya gönderiyor.Ulaş ilçesine bağlı Ekincioğlu Köyü'nde yaşayan evli ve 7 çocuklu Musa Deniz, 9 yıl önce bir kaç bidonla pezik turşusu yapmaya başladı. Pancar yaprağının orta kısmı kaynatılarak yapılan 'pezik' turşusunu İstanbul'daki Sivas günlerine götüren ve yoğun talep gören Deniz, köyüne dönüp, bu işe başladı. Geçtiğimiz yıl köyüne bir de fabrika kuran Deniz, çocukları ve gelinleri ile birlikte yaptığı turşuları artık Almanya'ya da gönderiyor. 50 dönümlük arazide yetiştirdiği pancarları çocukları ve gelinleri ile birlikte işlemlerden geçirerek yılda 50 bin bidon turşu yaptığını ifade eden Deniz, "Sivas esnaflarından birisi bana 'Sana tohumunu alsam biberini, sarımsağını, tuzunu alsam bana turşu yapar mısın? Suyunuz var, araziniz var.' dedi. Ben de 'yaparım' dedim. Böyle başladık. Sonra rahmetli Ulaş Belediye Başkanı İsmail Koçak'ın önersiyle turşudan İstanbul'daki Sivas günlerine götürdüm. Götürdüğüm 250 bidon turşu bir saatta bitti. Turşuya ilginin çok olduğunu görünce devam ettik. 9 senedir devam ediyoruz. Şu anda üretimimizi sürdürüyoruz. İnşallah daha da geliştireceğiz. İleride karışık, biber, kornişon turşularını da yapmaya başlayacağız. Suyunu biz kesinlikle dökmeyiz, içiyoruz. Kışın nezle, grip hastalıklarına iyi gelir. Türkiye'nin bir çok yerine gönderiyoruz. Sivas'ın etrafındaki iller Malatya, Kahramanmaraş, Tokat, Yozgat, Kayseri, Giresun bu turşuyu biliyor" dedi.'BU SENE İLK DEFA ALMANYA'YA GÖNDERDİK'Pezik turşusunun aşamaları hakkında bilgi veren Musa Deniz'in oğlu Yılmaz Deniz (36) de şöyle konuştu;"Ekim aşaması var. Daha sonra tarlada işçiler tarafından seçiliyor. Sonra fabrikaya geliyor ve kazanlarda haşlanıyor. Biber ve sarımsak konuluyor. Salamura suyu eklendikten sonra fermantasyona konularak bekleniyor. Talep güzel. Gerek yurt içinden, gerek yurt dışından talep oluyor. Türkiye'nin her yerine toplu olarak satış yapıyoruz. Bu sene ilk defa Almanya'ya gönderdik, oralarda da satışı yapılıyor. Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya gibi illerde satılıyor. Satışın olmadığı illere de kargoyla gönderiyoruz. Yılda yaklaşık 50 bin bidon üretim yapıyoruz. Perakende satış fiyatımız 5 kilosu 25 lira, 3 kilosu 20 lira, 2 kilosu da 15 lira."Musa Deniz'in turşu fabrikasını ziyaret eden Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ ise "Sivas'ın, yerel tadlarından birisi olan pezik turşusu, olmazsa olmazıdır. Burada çok güzel bir tesis kurmuşlar. Gurur duydum" dedi. - Sivas