Sivas'tan İdlib'e un yardımı
Sivas'ta başlatılan yardım kampanyasında toplanan 50 ton un İdlib'e gönderildi.
17.03.2020 17:58 | Son Güncelleme: 17.03.2020 18:01
Sivas 'ta başlatılan yardım kampanyasında toplanan 50 ton un İdlib 'e gönderildi.Sivas Valiliği öncülüğünde toplanan unun bölgeye gönderilmesi amacıyla tarihi jandarma binası önünde tören düzenlendi.Vali Salih Ayhan, burada yaptığı konuşmada, Sivas halkının İdlib'deki kardeşlerine gönül ellerini uzatmaya devam ettiğini söyledi.
Sivas halkının cömert, yardımsever, hayırsever olduğunu belirten Ayhan, "Sivas'ın cömertliğini gönül coğrafyamıza uğurlayacağız. Bu yardımlar bizi her türlü belalardan ve afetlerden muhafaza eylesin. Hayır yaparak mazlumun, garibin duasını alarak da inşallah bu belalar defolacak. Bunlar bir imtihandır ama tedbirimizi de alacağız." dedi.
Dua edilmesinin ardından 2 yardım tırı, unların İdlib'deki ihtiyaç sahiplerini ulaştırılması için yola çıktı.
Törene, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ile diğer il yöneticileri de katıldı.
Sivas halkının cömert, yardımsever, hayırsever olduğunu belirten Ayhan, "Sivas'ın cömertliğini gönül coğrafyamıza uğurlayacağız. Bu yardımlar bizi her türlü belalardan ve afetlerden muhafaza eylesin. Hayır yaparak mazlumun, garibin duasını alarak da inşallah bu belalar defolacak. Bunlar bir imtihandır ama tedbirimizi de alacağız." dedi.
Dua edilmesinin ardından 2 yardım tırı, unların İdlib'deki ihtiyaç sahiplerini ulaştırılması için yola çıktı.
Törene, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ile diğer il yöneticileri de katıldı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Sivas'tan İdlib'e un yardımı
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