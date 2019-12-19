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SİVAS'TAN KARTAL'A DEHŞET TAKİBİ: EŞİ TARAFINDAN 20 KEZ BIÇAKLANAN KADIN AĞIR YARALANDI

Murat KORKMAZ/ SİVAS'ta şiddet gördüğü için kaçarak İstanbul'a dedesinin evine gelen kadın, eşi tarafından yaklaşık 20 bıçak darbesiyle bıçaklanarak ağır yaralandı.

19.12.2019 13:22 | Son Güncelleme: 19.12.2019 13:22 SİVAS'TAN KARTAL'A DEHŞET TAKİBİ: EŞİ TARAFINDAN 20 KEZ BIÇAKLANAN KADIN AĞIR YARALANDI

Murat KORKMAZ/ SİVAS'ta şiddet gördüğü için kaçarak 'a dedesinin evine gelen kadın, eşi tarafından yaklaşık 20 bıçak darbesiyle bıçaklanarak ağır yaralandı. Şüpheli, belediye otobüsüne binerek kaçtığı Pendik'te bir kafede gözaltına alındı.

Olay saat 11.30 sıralarında , Yakacık Çarşı Mahallesi Topçeşme Sokağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 'ta yaşayan Süheyla K.(20) eşi Mehmet K.(24) tarafından şiddete maruz kalıyordu. Daha fazla dayanamayan genç kadın, İstanbul Kartal'da dedesinin evine geldi. Şüpheli Mehmet K. da eşinin peşinden İstanbul'a geldi.

Mehmet K., takip ettiği eşini, dedesinin Yakacık Çarşı Mahallesi Topçeşme Sokağı'ndaki evinin önünde yakaladı ve bıçakladı. Eşi tarafından yaklaşık 20 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Süheyla K. ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kadının sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Kaçan şüpheli Mehmet K.'nın yakalanması için polis harekete geçti. Şüphelinin kaçarken bir bankanın güvenlik görevlisine "Eşimi öldürdüm, ne kadar yerim, ne yapacağım." dediği belirlendi. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen özel ekip şüpheli Mehmet K.'nın belediye otobüsüne binerek Pendik'e gittiğini tespit etti. İlçede eşkal çalışmalarını sürdüren ekipler, şüpheliyi bir kafede otururken yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli karakola götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri 

-Polis ekipleri

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları

-Binadan görüntü

-Şüphelinin karakoldan çıkarılması

-Genel ve detaylar



İstanbul, Kartal, Sivas, Güncel

Kaynak: DHA

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