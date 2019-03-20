Sivas'tan Kısa Kısa

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Şarkışla Devlet Hastanesi Başhekimliğine Opr. Dr. Ufuk Ürdem atandı.Uzm. Dr. Emre Yozgat'ın tayininin Kayseri'ye çıkmasının ardından bu göreve Ürdem atandı.Ürdem, bölge hastanesi konumunda olan Şarkışla Devlet Hastanesini sağlık alanında daha iyi yerlere getirmek için çalışacaklarını ifade etti.- Suşehri'nde "Gençliğin Zaferi Çanakkale" konulu konferansSuşehri ilçesinde, "Gençliğin Zaferi Çanakkale" konulu konferans düzenlendi.Suşehri Müftülüğü tarafından İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansta konuşan Sivas Müftüsü Yusuf Akkuş, annelerin kucağında olması gereken yavruların, Çanakkale'de şehit düştüklerini söyledi.Çanakkale'nin bambaşka bir yer olduğunu belirten Akkuş, "15 yaşındaki gençlerimiz, tüfekleri boylarından uzun gençlerimiz, okuldaki son sınıf geçlerimiz, aynen Uhud Savaşı'nda olduğu gibi, sahabelerin yaptığı gibi, gençlerimizde Çanakkale'de savaşa gidiyorlar. Annelerinin kucağında olması gereken yavrular, Çanakkale'de şehit düşüyorlar." dedi.Memleketin her tarafının şehit kanlarıyla sulandığını dile getiren Akkuş, "Şehitlerimizin yüzü suyu hürmetine biz buralardayız. Memleketimiz o kadar güzel bir memleket ki böyle bir memleket yeryüzünde başka hiçbir yerde yok. Bu nedenle bütün hainler memleketimizin üzerine göz dikmişler. Bu fırsatı onlara vermeyeceğiz, bunun için çok çalışmamız lazım. Büyük güç olma yolunda adımlarımızı iyi atmamız lazım." diye konuştu.Suşehri Müftüsü Yaşar Kaşkaya ise tarihin akışını değiştiren nice şanlı zaferler olduğunu belirterek, Çanakkale Zaferi'nin de bunlardan biri olduğunu söyledi.Konferansa konuşmacı olarak katılan Erzurum Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Öğretim üyesi Dr. Mehmet Göktaş, "Gençliğin Zaferi Çanakkale" konularında slayt eşliğinde bilgiler verdi.Programa Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Uğurlu ve davetliler katıldı.