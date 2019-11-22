Haberler » Güncel » Sivas'tan kısa kısa - Haber

Sivas'tan kısa kısa

Sivas'ta bir okulun öğretmenleri yağlı boya ile şekiller çizdikleri okul koridorunu "Sanat Sokağı" gibi düzenledi.

22.11.2019 12:30 | Son Güncelleme: 22.11.2019 12:30Sivas'tan kısa kısa
'ta bir okulun öğretmenleri yağlı boya ile şekiller çizdikleri okul koridorunu "Sanat Sokağı" gibi düzenledi.
Mevlana Vali Zübeyir Kemelek Ortaokulu öğretmenleri, okul koridoru duvarlarına yağlı boyalarla çeşitli figürler çizdi.
Okul Müdürü Yıldıran Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sivas Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün başlattığı "Sanat Sivas" projesi kapsamında görsel sanatlar öğretmeni Nuran Derin'in öncülüğünde öğretmenlerin okul koridor duvarlarına çeşitli resimler çizdiğini söyledi.
Eğitimin sadece akademik anlamda olmadığını vurgulayan Yıldırım, "Bunun yanında sanatsal ve sosyal faaliyetler de öğrencinin gelişimine büyük katkı sağlıyor. Bu çalışma ile okulumuzun içi canlandı ve güzelleşti. Emeği geçen öğretmenlerimize teşekkür ederim." dedi.
'da etkili iletişim, liderlik ve protokol semineri
Şarkışla ilçesinde etkili iletişim, liderlik ve protokol semineri düzenlendi.

Şarkışla Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen seminere, Şarkışla, Altınyayla ve Gemerek ilçelerinde görev yapan öğretmenler katıldı.
İhsan Ataöv'ün konuşmacı olarak katıldığı seminerde öğretmenlere etkili iletişim, liderlik ve protokol kuralları anlatıldı.
Seminere İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, şube müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Şarkışla, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:50 Balıkesir'de emekli öğretmenlere vefa ziyaretleri
14:50 Genç akademisyen kansere yenik düştü
14:50 Hong Kong'daki yerel seçimlerde polis sandıklara nezaret edecek
14:50 Bursa Teknik Üniversitesi'den BEBKA eğitim projelerine destek
14:44 "Adana Kebabı"na uluslararası tescil alınıyor
14:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: Tarımda dışa bağımlılık, Türkiye'nin göze alamayacağı bir risk
14:19 Dolandırıcılar Kara Cuma'yı fırsat biliyor! Uzmanlar vatandaşları uyardı
14:15 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Lisede sınıfta kalma geri geliyor
13:52 TEM otoyolunda otomobil bariyerlere çarpıp parçalandı: 1 ölü, 2 yaralı
13:43 Yaşar Büyükanıt sırlarını yazılı olarak kızına bıraktı
12:46 8 çift pantolonu üst üste giyen kadın, görevlilere yakalandı
11:19 Kara Cuma'da firmaların fiyat oyunu ifşa oldu
10:00 Meteoroloji'den beklenen haber geldi! Yeni haftada kar var
22.11.2019 14:50:25