Haberler » Güncel » Sivas'tan kısa kısa - Haber

Sivas'tan kısa kısa

Sivas'ın Zara ilçesinde bir okul tarafından düzenlenen kampanyada toplanan kitaplar kentteki diğer okullara bağışlandı.

05.12.2019 17:38 | Son Güncelleme: 05.12.2019 17:38Sivas'tan kısa kısa
'ın Zara ilçesinde bir okul tarafından düzenlenen kampanyada toplanan kitaplar kentteki diğer okullara bağışlandı.
Zara Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Hoplamaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düzenledikleri kampanya ile binlerce okuma kitabı ve kırtasiye malzemesi topladıklarını söyledi.
Kampanyaya Zara'da yaşayanların yanı sıra çeşitli kolejlerin ve hayır sahiplerinin destek verdiğini belirten Hoplamaz, "Okulumuz kütüphanesinin güçlendirilmesini sağladıktan sonra elimizde sınıflandırdığımız kitapları ve kırtasiye malzemelerini eğitim yılı başlangıcından bu yana, Kangal Yatılı Bölge Okulu, Zara ilçesindeki ilk, orta ve liselere ulaştırdık." dedi.
Kampanyanın devam ettiğini ifade eden Hoplamaz, "Okullarımız arasında kitaplarla dostluklar kurduğumuz projemizle,100 tişört, 300 kırtasiye ürünü ve bin adet kitabı okullarımıza teslim ettik." diye konuştu.
Kaymakamı Erdem'den ziyaret
Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, Anadolu Ajansı (AA) Şarkışla serbest muhabiri Kemal Erdoğmuş'u ziyaret etti.
Şarkışla'da yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi veren Erdem, AA'nın çalışmalarını yakından takip ettiğini söyledi.
Erdoğmuş ise Erdem'e ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Şarkışla, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:58 Yusuf İslam: Cambridge Camii, Müslüman toplumuna katkı sağlayacak - Haber
17:58 Yükler kaydı, kamyonet devrildi - Haber
17:57 Yayladaki iki evi talan ettiler - Haber
17:57 AK Parti'li Nergis: Kamu görevlilerin ihmali varsa, üzerine gidilmeli - Haber
17:53 Taksi durağına gelen ilk çağrıya başkan cevap verdi - Haber
17:48 Son dakika: Fikirtepe'de metrobüsler kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var - Haber
17:16 Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener isyan etmişti! İşte trol ile avlanan balıkçıların kopardığı optik kablolar - Haber
16:52 Ceren Özdemir'in katilini yakalatan esnaf konuştu: Başka insanların ölmemesi için yaptım - Haber
16:30 Bira fabrikasında toz sıkışmasından dolayı patlama: 4 yaralı - Haber
15:53 Eşinin kaynar su dökerek yaktığı kadın, o anları anlattı: Yapma diye yalvardım - Haber
5.12.2019 18:07:24