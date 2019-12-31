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Sivas'tan kısa kısa

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde jandarma personelince köylerde görev yapan muhtarlara kadına şiddet konusunda seminer verildi.

31.12.2019 14:44 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:44 Sivas'tan kısa kısa
'ın ilçesinde jandarma personelince köylerde görev yapan muhtarlara kadına şiddet konusunda seminer verildi.
Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem koordinesinde Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'ndeki seminere, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, İlçe Komutan Vekili Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ercan Arlan ve köy muhtarları katıldı.
Seminerde, muhtarlara "kadına yönelik şiddet" ve alınması gereken önlemler konusunda bilgiler verildi.
Ulaş'ta "Sosyal Medya Bağımlılığı" resim sergisi açıldı
Sivas'ın Ulaş ilçesinde "Sosyal Medya Bağımlılığı" konulu resim sergisi düzenledi.

Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerince açılan sergiyi gezen Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, resimleri tek tek inceleyerek çalışmalar hakkında öğrencilerden bilgi aldı.

Emeği geçen öğrencileri tebrik eden Akköz, şunları kaydetti:
"Genel olarak resim sergimizi değerlendirdiğimizde, toplumumuzun bir kısmı, gerçek yaşam yerine sevincini, üzüntüsünü, kızgınlığını sanal ortamda yaşıyor. Sosyal medyayı iyi yönde ve gereği kadar değil de gereğinden fazla ve kötü yönde kullandığımız gerçeğini bu sergide yapılan resimler bizlere anlatmış oldu."
Sergi açılışına İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bülent Çezik de katıldı.

Jandarma, Şarkışla, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

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