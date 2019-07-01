Sivas , tarihinin en soğuk 1 Temmuz gecesini yaşadı

, tarihinin en soğuk 1gecesini yaşadı, bu güne kadar ölçülen en soğuk 1gecesini yaşadıSİVAS -, bu güne kadar ölçülen en soğuk 1gecesini yaşadı.Genel Müdürlüğünün verilerine görebugüne kadar ölçülen en soğuk 1gecesini yaşadı.verilerine göre 1tarihlerinde'ta ölçülen en düşük sıcaklık 1942 yılında 7.6 derece olarak ölçülerek kayıtlara girmişti. Geçtiğimiz gece ise'ta şehir merkezinde hava sıcaklığı 6 derece ölçülerek bu rekor kırılmış oldu. 1gecesi'ın Zara ilçesi Sögütlü köyünde 1,8 derece, Geminbeli geçidinde ise 1.5 derece olarak ölçüldü.'ta gün içerisinde ise hava sıcaklığı 13 derece civarında oldu. Yaz ayında olmamıza rağmen vatandaşlar üşüdüklerini ve serin bir havanın olduğunu söyledi. Bazı vatandaşların ise hırka ve kazak gibi giysiler giydiği görüldü.