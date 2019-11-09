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Sivas Ticaret ve Sanayi Odası meclis toplantısı yapıldı

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) kasım ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

09.11.2019 13:58 | Son Güncelleme: 09.11.2019 13:58Sivas Ticaret ve Sanayi Odası meclis toplantısı yapıldı
Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) kasım ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

Toplantı, Meclis Başkanı Çetin Yıldırım başkanlığında Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Gündem maddelerinin görüşüldüğü meclis toplantısında Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, çalışmalar hakkında meclis üyelerine bilgi verdi.
Sivasspor'un sahasında oynayacağı Konyaspor maçının önemine değinen Eken, "Tüm iş dünyamızın, Sivas TSO'nun çalışanlarının ve halkımızın maça gitmelerini rica ediyorum. Takımımız 2. sırada, artık hayal değil. Takımımız gerçekten desteklenirse, gerçekten arkasında durulursa bu Sivas dünyaya ismini duyuracaktır ve şampiyon olarak tarih yazılacaktır." dedi.
Sivas Ticaret ve Sanayi Odasının 2016 yılında OSB ile sorun yaşandığı ve mahkeme sürecinin başladığını ifade eden Eken şunları kaydetti:
"O günkü yönetim ve yönetim kurulu başkanımız Şarkışla'da ortak olmak istemiyoruz diyorlar. Yasa açık, ticaret ve sanayi odaları OSB'ye ortak olmak zorundadır. O günkü yönetim, Kaymakam ve Belediye ters düşmüşler, mahkeme 2016 yılında açılmış. Ben çok rahatsız oldum. Şarkışla kaymakamımızı aradım. Devlet, ortak olduğu iş yaptığı yeri icraya verir mi? Bu borç zaten bizim, ödeyeceğiz, ödemeyelim demiyoruz. Bir ödeme planı çıkarın, aydan aya ödeyelim. Odamızın avukatını alarak Şarkışla'ya gittim, bir toplantı gerçekleştirdik. Mücadelemiz sonunda, benim tüccarımızın 1 lirasına dahi ihtiyacımız olduğu, her şeye herkese karşı koruyacağımızı, geçmişte yapılan hata deyin, yanlış deyin, doğru deyin her ne ise bir Ticaret Odası mahkemelik olmamalıydı. İkili ilişkilerimiz, tüccar olmamız, ticareti bilmemiz karşılığında OSB'ye, Şarkışla'ya, kaymakamımıza, vilayete ve odamıza yakışır bir kararla bunu hallettik. Şarkışla kaymakamımıza, belediye başkanımıza teşekkür ediyorum."

Şarkışla, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

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