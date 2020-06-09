SİVAS Ticari taksinin çarptığı yaşlı yaralandı

Ticari taksinin çarptığı yaşlı yaralandıSİVAS'ta yolun karşısına geçmeye çalışan Cafer Çetinkaya (70), ticari taksinin çarpması sonucu yaralandı.

09.06.2020 17:03 | Son Güncelleme: 09.06.2020 18:15
Ticari taksinin çarptığı yaşlı yaralandı
SİVAS'ta yolun karşısına geçmeye çalışan Cafer Çetinkaya (70), ticari taksinin çarpması sonucu yaralandı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Sularbaşı Mahallesi Hikmet Işık Caddesi üzerinde meydana geldi. Fatih Demir'in kullandığı 58 T 0106 plakalı ticari taksi, cadde üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Cafer Çetinkaya'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaşlı adamı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Cafer Çetinkaya, Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Çetinkaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. SİVAS Ticari taksinin çarptığı yaşlı yaralandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Çetinkaya, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşmede kaldırılan kısıtlama kararlarını açıkladı Haber
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşmede kaldırılan kısıtlama kararlarını açıkladı
Erdoğan, Yıldırım’ı Meclis Başkanlığı için düşünüyor ancak Yıldırım’ın gönlünde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı var Haber
Erdoğan, Yıldırım'ı Meclis Başkanlığı için düşünüyor ancak Yıldırım'ın gönlünde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı var
10 yaşındaki Mustafa’nın ölümündeki gerçek tomografi çekilince ortaya çıktı Haber
10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek tomografi çekilince ortaya çıktı
Özel operasyonla birbirlerinden ayrılan Antalyalı siyam ikizlerinden ilk fotoğraf geldi Haber
Özel operasyonla birbirlerinden ayrılan Antalyalı siyam ikizlerinden ilk fotoğraf geldi
e-Devlet’te uygulamaya giren ’Araçlarım’ hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek Haber
e-Devlet'te uygulamaya giren "Araçlarım" hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek
Evinin balkonunda gergedan böceği bulan genç, ona gözü gibi bakıyor Haber
Evinin balkonunda gergedan böceği bulan genç, ona gözü gibi bakıyor
AK Parti, Meclis’te ’Ayasofya ibadete açılsın’ önergesine ret oyu verip Temmuz ayını işaret etti Haber
AK Parti, Meclis'te "Ayasofya ibadete açılsın" önergesine ret oyu verip Temmuz ayını işaret etti
Polis memuru otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu Haber
Polis memuru otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu
Haberler››Güncel››SİVAS Ticari taksinin çarptığı yaşlı yaralandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:05: Eski Savunma Bakanı Gates'a göre ABD diplomasiyi ihmal ediyor - Haber 20:04: Sosyal medyadaki silahlı asker uğurlaması görüntülerine inceleme (2) - Haber 20:03: Kuyumcuya soygun girişimi kamerada - Haber 20:01: Bartın'da uyuşturucu operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı - Haber 19:58: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çalışanlarımız, emeklilikte daha da rahat edecekler" - Haber 19:32: Son Dakika: Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren faaliyete geçiyor - Haber 19:29: Son Dakika: Nikah salonları 15 Haziran'dan, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren hizmet vermeye başlayacak - Haber 19:16: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşmede kaldırılan kısıtlama kararlarını açıkladı - Haber 15:51: 10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek tomografi çekilince ortaya çıktı - Haberler 13:09: Evinin balkonunda gergedan böceği bulan genç, ona gözü gibi bakıyor - Haberler