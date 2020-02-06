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Sivas tokatlı şehidin cenazesi, hava muhalefeti nedeniyle sivas'a getirildi

Tokatlı şehidin cenazesi, hava muhalefeti nedeniyle Sivas'a getirildiVAN'daki çığ felaketinde şehit düşen Uzman Onbaşı Osman Karaca'nın cenazesi Tokat'taki hava muhalefeti nedeniyle Sivas'a getirildi.

06.02.2020 17:57 | Son Güncelleme: 06.02.2020 18:00
Tokatlı şehidin cenazesi, hava muhalefeti nedeniyle 'a getirildi
VAN'daki çığ felaketinde şehit düşen Uzman Onbaşı Osman Karaca'nın cenazesi Tokat'taki hava muhalefeti nedeniyle Sivas'a getirildi.
'ın Bahçesaray ilçesinde yaşanan 2'inci çığ felaketinde şehit olan Uzman Onbaşı Osman Karaca'nın cenazesi memleketi Tokat'taki hava muhalefeti nedeniyle askeri uçakla Sivas'a getirildi. Cenazeyi Sivas Valisi Salih Ayhan, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Hakan Tutucu, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ve il protokolü üyeleri karşıladı. Askeri uçaktan indirilen şehit Uzman Onbaşı Osman Karaca'nın cenazesi Sivas Belediyesi'ne ait cenaze aracına konularak karayolu ile memleketi Tokat'a gönderildi. Şehidin cenazesi ikindi namazına müteakiben Almus ilçesi Çevreli beldesinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Sivas tokatlı şehidin cenazesi, hava muhalefeti nedeniyle sivas'a getirildi

Tokat, Sivas, Van, Güncel

Kaynak: DHA


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