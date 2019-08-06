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SİVAS TREN YOLU KÖPRÜSÜNDE SIKIŞAN ATI İTFAİYE KURTARDI

SİVAS'ta tren yolu köprüsündeki korkuluklara sıkışan at, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

06.08.2019 15:03
SİVAS TREN YOLU KÖPRÜSÜNDE SIKIŞAN ATI İTFAİYE KURTARDI
SİVAS'ta tren yolu köprüsündeki korkuluklara sıkışan at, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, dün akşam saatlerinde Kayseri Caddesi üzerinde, Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi karşısındaki tren raylarında yaşandı. Kızılırmak üzerinden geçen rayların bulunduğu alana giren sahipsiz at, kafasını köprü korkuluğuna sıkıştırdı. Durumu fark edenler, Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, uzun süren çalışmanın ardından atı kurtardı. Başıboş olduğu belirlenen at, sağlık durumu kontrol edildikten sonra salıverildi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Kayseri, İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

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