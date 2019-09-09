Haberler» Güncel» Haber

Sivas TSO Başkanı Eken'den AA'ya ziyaret

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Mustafa Eken, Anadolu Ajansı (AA) Sivas Bürosu'nu ziyaret etti.

09.09.2019 16:42 Sivas TSO Başkanı Eken'den AA'ya ziyaret
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Mustafa Eken, Anadolu Ajansı (AA) Sivas Bürosu'nu ziyaret etti.
Eken, ziyarette, odanın çalışmaları hakkında bilgiler verdi.
Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Orta Anadolu Ekonomi Forumu'nun güzel geçtiğini belirten Eken, forumda iş adamlarının katılımıyla güzel bir paylaşım yaşandığını ifade etti.
Sivas Büro Sorumlusu Başmuhabir Önder Felek de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Anadolu Ajansı, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:46   İki hafta önce evlendi, bıçaklı kavgada öldü (3)
18:46   Depoda sakladığı 23 kilo esrarla yakalanıp, tutuklandı
18:45   Kontrolden çıkan otomobil 20 metre yükseklikten yola uçtu
18:45   TBB'den Diyarbakır'da oturma eylemi yapan annelere destek
18:44   Arazi kavgasında 7 kişi hakkında uzaklaştırma kararı
18:44   Hasımlarını 200 kilometre takip edip silah ve bıçakla saldırdılar (2)
18:43   9.9.2019'da 12 çift "Evet" dedi