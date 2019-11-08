Haberler » Güncel » Sivas TSO Başkanı Eken, tekstil firmalarını ziyaret etti - Haber

Sivas TSO Başkanı Eken, tekstil firmalarını ziyaret etti

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, yönetim kurulu ve meclis üyeleriyle Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) üretim yapan tekstil firmalarını ziyaret etti.

08.11.2019 16:42 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:47 Sivas TSO Başkanı Eken, tekstil firmalarını ziyaret etti
Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, yönetim kurulu ve meclis üyeleriyle Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) üretim yapan tekstil firmalarını ziyaret etti.
TSO'dan yapılan açıklamaya göre, Eken, tekstil alanında verilen teşviklerle ilgili firma sahiplerine bilgilendirmede bulundu.

Tekstil fabrikalarının şehir ve ülke ekonomisine ciddi katkı sağladığını belirten Eken, "Biz 2020 yılı sonuna kadar Sivas'ta tekstil konusunda yapılan çalışmaları tanıtacağız. Sivas tekstilde önemli bir yere gelecek. Demirağ OSB 6. Bölge Teşviki'nin kararnamesinin imzalanmasını bekliyoruz. Açıklandığı zaman karma endüstriyel sanayi olarak her türlü yatırımcıları misafir edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Bütün firmaları Sivas'ta yatırım yapmaları konusunda bilgilendirmek ve yönlendirmek için bu ziyaretleri gerçekleştirdiklerini aktaran Eken, "Ziyaretlerimizde bazı ürünlerin Sivas'tan çıktığını öğrendik. Bu bizim için bir gururdur. Bizim gerçekten bu tarz tekstil firmalarına ihtiyacımız var. Firmalarımızın tanıtımını gerçekten iyi yapmamız lazım, ihracat yapan fabrikalarımızı iyi belirlememiz lazım. Yeni teşvik kapsamının getirdiği avantajları izah etmemiz gerekiyor." açıklamasını yaptı.
Tekstil fabrikası sahipleri de üretimleri hakkında bilgiler vererek Eken'e ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Sivas, OSB, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:58   İsrail askerleri Gazze sınırında 69 Filistinliyi yaraladı
19:58   Beykoz Soğuksu İlkokulu'nda "Küçük Mucizeler" kütüphanesi açıldı
19:57   Bismil'de "Macar Fiği Tarla Günü" etkinliği
19:54   Mehmetçik, Tel Abyad ve Rasulayn'da kandil simidi dağıttı
19:54   Birleşik Krallık'ın dağılabileceğine düşünenlerin oranı yüzde 50'ye çıktı
19:45   MHP lideri Devlet Bahçeli: Hoca görünümlü hainler iblisin cani ajanlarıdır
19:00   Çağlayan Adliyesi'nde intihar eden İbrahim Özkan'ın 7. kattan atladığı anların görüntüsü ortaya çıktı
18:33   Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriyeliler gitsin' diyorlar eyvallah edemeyiz
18:26   Bahis çetesine yapılan operasyonda 3 milyon liranın yakalanma anı kameralara yansıdı
18:19   Ekrem İmamoğlu iddialı konuştu: Demokrat olma konusunda dünyadaki her belediye başkanıyla yarışırım
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
15:00   Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! DEAŞ'lılar pazartesinden itibaren ülkelerine gönderilecek
8.11.2019 19:59:32