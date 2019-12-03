Haberler » Güncel » Sivas üniversiteliler, engelli çocuklar için kabartma masal kitabı yazdı - Haber

Sivas üniversiteliler, engelli çocuklar için kabartma masal kitabı yazdı

Üniversiteliler, engelli çocuklar için kabartma masal kitabı yazdıSİVAS Cumhuriyet Üniversitesinde eğitim gören bir grup öğrenci, Atatürk İlkokulu'nda okuyan 10 görme engelli çocuk için kabartma masal kitabı yazdı.

03.12.2019 14:55 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:01
Üniversiteliler, engelli çocuklar için kabartma masal kitabı yazdı
SİVAS Cumhuriyet Üniversitesinde eğitim gören bir grup öğrenci, Atatürk İlkokulu'nda okuyan 10 görme engelli çocuk için kabartma masal kitabı yazdı.
Kentte engellilerin hayata uyumlarını ve sosyal katılımlarını sağlamak, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler planlayarak onların sorunlarına kesin ve hızlı bir biçimde çözüm bulabilmek amacıyla kurulan Cumhuriyet Üniversitesi Engelli Birimi (CENGEL), sosyal çalışmalarına devam ediyor. Kentte CENGEL ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde Halk Eğitim Merkezinde kabartma yazı kursu açıldı. Kursa katılan üniversite öğrencileri, kabartma yazı tekniğini öğrendi. Öğrenciler, kabartma yazı tekniğini kullanarak masal kitapları hazırladı. Hazırlanan 40 kitap, 3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle CENGEL'in kurucusu ve engellilerin 'dedesi' olarak bilinen Prof. Dr. Recep Toparlı ile birlikte Atatürk İlkokulu'nda özel bir sınıfta öğrenim gören 10 görme engelli öğrenciye teslim edildi. Programa Prof. Dr. Recep Toparlı, İl Milli Eğitim Şube Hülya Bozbıyık, Okul Müdürü Murat Ceylan, Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Tarih Öğretmeni Selman Devecioğlu ve üniversite öğrencileri katıldı.
'BİZ HER ZAMAN ENGELLİLERLE BERABERİZ'
Üniversite olarak yalnızca kampüs içerisinde değil şehirdeki tüm engellilerin yanında ve destekçisi olduklarını ifade eden Prof.Dr. Recep Toparlı, Öğrencilerimiz bir çok fedakarlıkla, hemen hemen alışılmışın dışına çıkarak engelli kardeşleri için kabartma yazıyı öğrendiler. Kabartma yazıyla ve kendi fedakarlıklarıyla masal kitabı hazırladılar. Şimdi de bu kitapları öğrencilere hediye edeceğiz. Biz her zaman engellilerle beraberiz. Onların eğitim seviyesini yükseltmek için çalışıyoruz dedi.
Okul Müdürü Murat Ceylan ise, Biz engellileri anlayarak, kafamızdaki engelleri aşarak, onlarla empatiyle yaklaşmalıyız. Onlar bizim değerli çocuklarımızdır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum diye konuştu.
Konuşmaların ardından kabartma masal kitapları öğrencilere teslim edildi. Ayrıca çeşitli hediyeler de verildi.
Sivas üniversiteliler, engelli çocuklar için kabartma masal kitabı yazdı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:21 Yoğun saldırılar nedeniyle İdlib'de eğitime ara verildi - Haber
17:20 Kızının eve dönmesi için inşaata çıkan kadını polis kurtardı - Haber
17:16 Fatsa'da "Engelliler Günü" kutlaması - Haber
17:16 Toroslar Belediye Meclisi, 'Engelliler Günü'ne işaret diliyle dikkat çekti - Haber
17:15 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Burhaniye'de çeşitli etkinliklerle kutlandı - Haber
17:08 ALES sonuçları açıklandı - Haber
16:46 Siyam ikizlerinden yürekleri dağlayan açıklama: İnsanlar keşke kalbimize baksa - Haber
16:40 Tekme tokat dayak yemişti: Kocasının evine geri döndü - Haber
16:38 Tunceli'de operasyondan dönen askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi - Haber
16:35 Farklı inançlara mensup 50 din görevlisi İBB'de göreve başladı - Haber
17:08 ALES sonuçları açıklandı - Haberler
14:39 Meteoroloji'den 15 il için kar yağışı uyarısı - Haberler
12:59 Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak? - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
09:21 Yargıdan "Darbeden haberim yoktu" diyen askerler hakkında son karar: Suça iştirakten söz edebilmek için amaca yönelik fiil işleme gerekir - Haberler
3.12.2019 17:23:03