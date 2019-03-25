Sivas Üniversiteliler, Köy Okuluna Kitaplık Kazandırdı

Üniversiteliler, köy okuluna kitaplık kazandırdı
SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri tarafından merkeze bağlı Beypınarı Köyü İlkokulunda kitaplık oluşturuldu.
Yaklaşık 10 üniversite öğrencisi harçlıklarından artırdıkları paralarla aldıkları ve arkadaşlarından topladıkları kitapları Beypınarı Köyü İlkokuluna bağışladı. Rektörlüğün tahsis edilen araçla köye giden öğrencilere, Rektör Başdanışmanı Prof. Dr. Recep Toparlı da eşlik etti.
Okul ziyaretinde konuşan Rektörlük Baş Danışmanı ve Türk Dili Edebiyatı Bölümü Başkanı Prof. Dr. Recep Toparlı, Türk Dili Edebiyatı birinci sınıf öğrencileri bir kitap kampanyası başlattılar. Kitapları topladılar, harçlıklarından ayırdıkları ile kitap satın aldılar. Milli Eğitim Müdürlüğü
ile bağlantıya geçtik, bu kitapları bir köy okulunun kütüphanesine bağışlamak istedik. Onlar da bize Beypınarı köyünü önerdiler. Sadece ders yapmak, sınav yapmak değil, öğrencilerimizi sosyal sorumluluk projeleri içerisine katmak en büyük gayretlerimizdendir. Üniversite yönetimi olarak öğrencilerime büyük önem veriyoruz. Ayrıca ana sınıfı öğrencilerini de ziyaret edip çocuklara oyuncak hediye edeceğiz dedi.
Kitaplık oluşturma fikrini ortaya atan Türk Dili Edebiyatı birinci sınıf öğrencisi Hanife
Nurcan ise, Arkadaşlarımızla bir fikrimiz vardı, bu fikri bölüm başkanımız Prof. Dr. Recep Toparlı Hocamıza ilettik, sağ olsun bizi kırmayıp destek oldular. Beypınarı köyüne geldik. Harçlıklarımızdan ve etrafımızdan topladığımız kitapları, kitaplık oluşturarak raflara dizdik. Emeği geçen herkese teşekkür ederim diye konuştu.
İlkokul yönetimi ve öğrenciler de duyarlılık nedeni ile üniversitelilere teşekkür etti.
Güncel
Kaynak: DHA