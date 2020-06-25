SİVAS Vaka sayısının arttığı Şarkışla'da giriş- çıkışlar, kontrol altına alınacak

çıkışlar, kontrol altına alınacakSİVAS Şarkışla'da, son günlerde artan koronavirüs vakaları nedeniyle ilçede tedbirler artırıldı.

25.06.2020 13:48 | Son Güncelleme: 25.06.2020 15:18
çıkışlar, kontrol altına alınacak
SİVAS Şarkışla'da, son günlerde artan koronavirüs vakaları nedeniyle ilçede tedbirler artırıldı. Vali Salih Ayhan, ilçeye giriş ve çıkışların kontrol altına alınacağını belirterek, Gelen ve giden vatandaşlarımızın giriş ve çıkışlarını kayıt altına almaya devam edeceğiz. İlçe girişlerinde araç kontrollerinin yapılması, vatandaşların ateşinin ölçülmesi, evde kontrol sürelerinin sıkı takibi, taahhütlerin imzalatılması uygulamasını yeniden hayata geçireceğiz dedi.
Sivas'a 83 kilometre uzaklıkta bulunan Şarkışla ilçesinde, son günlerde Ankara ve Kayseri'den ilçeye gelenler nedeniyle koronavirüs vakalarında artış başladı. İlçe dışından gelenlere yapılan koronavirüs testlerinde 32 kişinin sonucu pozitif çıktı. Bunun üzerine ilçeye giriş ve çıkış yapanlara yönelik tedbirler artırıldı. İlçede yaşayanların da maske taktığı ve sosyal mesafeye uydukları görüldü. Ayrıca ilçedekilerin işleri olmadığı sürece dışarı çıkmadıkları gözlendi.
GİRİŞ- ÇIKIŞLAR KONTROL ALTINA ALINACAK
İlçede görülen vakalarla ilgili İl Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Vali Salih Ayhan, Bazı ilçelerimizde vaka artışı görmekteyiz. Şarkışla ilçemizdeki vakaları analiz ettiğimizde bulaşma kaynağının Ankara ve Kayseri ilinden temas yoluyla geldiği tespitini yaptık. Başta Şarkışla ilçemiz olmak üzere daha sıkı tedbirler uygulayacağız. Özellikle ilçemize Kayseri tarafından gelen vatandaşımız çok oluyor. Bu nedenle ilçe girişlerinde 24 saat esaslı olmak üzere tüm giriş ve çıkışları kontrol altına alacağız. Gelen ve giden vatandaşlarımızın giriş ve çıkışlarını kayıt altına almaya devam edeceğiz. İlçe girişlerinde araç kontrollerinin yapılması, vatandaşların ateşinin ölçülmesi, evde kontrol sürelerinin sıkı takibi, taahhütlerin imzalatılması uygulamasını yeniden hayata geçireceğiz. İlçe merkezinde maske kullanımı ile ilgili denetimleri sıkılaştıracağız. İlçelerimizde kamusal hizmet veren tüm resmi ve özel kuruluşlara girişlerde; vatandaşların ateşinin ölçülmesi, el dezenfektanı kullanılması, sosyal mesafe kuralına uyulması ve maske olmadan vatandaşların içeri alınmamasını sağlayacağız. 7 gün evde karantinada tutulanların kolluk kuvvetlerince ikametgahlarında kontrollerinin yapılmasını sağlayacağız dedi.
İlçede yaşayanlar ise sosyal mesafe kuralına uyduklarını, maske taktıklarını ve zorunlu olmadıkça sokağa çıkmadıklarını belirterek, son günlerde vaka sayısında artış olmasının nedeninin ilçe dışından gelenlerden kaynaklandığını söyledi. SİVAS Vaka sayısının arttığı Şarkışla’da giriş- çıkışlar, kontrol altına alınacak

Kaynak: DHA

Etiketler: Salih Ayhan, Şarkışla, Kayseri, Sivas, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler
Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler
Görüntü Türkiye’den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı
Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu
Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor
Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor
Gelecek Partisi’nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu
Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65’lik simitçi, ’Cezaevinde benimle alay ediyorlar’ diyerek tahliyesini istedi
Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, "Cezaevinde benimle alay ediyorlar" diyerek tahliyesini istedi
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Reynmen ile baş başa yakalandı
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Reynmen ile baş başa yakalandı
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
Haberler››Güncel››SİVAS Vaka sayısının arttığı Şarkışla'da giriş- çıkışlar, kontrol altına alınacak - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:26: Rektör Turgut, Müdür Çelik'i ziyaret etti - Haber 16:25: Isparta Belediyesi 30 yıldır asfalt görmeyen mahallelerde çalışma yapıyor - Haber 16:25: Ele geçirilen silahlar satışa sunuluyor - Haber 16:25: Eflani Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı - Haber 16:24: Şahinbey Belediyesinde nikahlarını kıydıran çiftler mutluluklarını online paylaşacak - Haber 15:39: Van Valisi Bilmez: 15 mahallede orta ve ağır hasarlı evler var, 5 vatandaşımız hafif yaralı - Haber 15:28: Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi nedir ve nasıl alınır? İşte detaylar... - Haber 14:55: Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler - Magazin 13:17: Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı - Haberler 13:04: Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu - Haberler