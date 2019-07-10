SİVAS Vali Ayhan 15 Temmuz günü herkesi meydanlara bekliyoruz

Vali Ayhan 15 Temmuz günü herkesi meydanlara bekliyoruz

Sivas Valisi Salih Ayhan, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü için çağrı yaparak, Herkesi meydanlara bekliyoruz. Gece yine biz burada olacağız. Unutmayacağız, unutturmayacağız dedi.

Sivas Valisi Salih Ayhan Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 3'üncü yılında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle basın toplantısı düzenledi. Vali Ayhan, 15 Temmuz'un 3'üncü yıl dönümü için çeşitli programlar hazırladıklarını söyledi. 3 yıl önce 15 Temmuz günü Türk tarihinin en karanlık günlerinden, gecelerinden birinin yaşandığını söyleyen Ayhan, Milletin azim ve kararlılığıyla milli iradeye sahip çıkmak adına Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla herkes sokağa çıktı. O günü burada hep beraber yaşadık. Dolayısıyla bu milletle ne kadar gurur duysak azdır. Aynı azim ve kararlılıkla yine karanlık odaklara, FETÖ terör örgütü gibi karanlık odaklara ders vermek adına bu heyecanı ve o geceki duruşu güzel bir şekilde aktarmamız lazım dedi.

'GENEL FELSEFE MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİK'

15 Temmuz hain darbe girişiminin 3'üncü yılında yapılacak programlar hakkında bilgi veren Ayhan şunları kaydetti

Cumhurbaşkanımızın ve İçişleri Bakanımızın talimatlarıyla 15 Temmuz günü bir birliktelik ve aynı anlayış içerisinde verilmesi gereken mesajların ne olduğunu 15 Temmuz gecesini hatırlatarak bir genelge yayımladı. Bu genelge kapsamında ilk olarak 14 Temmuz günü tüm şehit aileleri ile bir araya geleceğiz. Şehit aileleri bu milletin bizlere emanetidir. Onlara sahip çıkmak adına onlarla bir araya geleceğiz. 15 Temmuz günü mevlit programları, şehitlik ziyaretleri, milli birlik ve beraberlik yürüyüşleri ile akşamda çeşitli etkinliklerimiz olacak. Tüm halkımızı davet ediyoruz. Aslolan da milli birlik ve beraberlik anlayışını artırmak ve yine 15 Temmuz hain darbe girişimini temel felsefesini milletimize aktarmamız lazım. Bir daha böyle bir acı hatıra yaşamamak adına bunları çocuklarımıza, gençlerimize ve milletimizi en iyi şekilde anlatmamız lazım. Şuan Sivas Valiliğimizin koordinesinde tüm kurum ve kuruluşlarımızı içine alacak bir çalışma yapıldı. Söylemler bir olsun, anlayış ve birliktelik bir olsun. Afişine kadar genel bir konsept olsun, bir dağınıklık olmasın. Genel felsefe milli birlik ve beraberlik ile ilgili söylem ve eylemler olsun.

15 Temmuz Pazartesi günü vatandaşları meydanlara beklediklerini söyleyen Ayhan, Gece yine biz burada olacağız. O günü hatırlamak, o günü yine iliklerimize kadar hissetmek ve yaşamak istiyoruz. Unutmayacağız, unutturmayacağız. FETÖ terör örgütü gibi kirli, karanlık odaklara karşı birlik ve beraberliğimizi göstereceğiz diye konuştu.

Kaynak: DHA