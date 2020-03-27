Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sivas Valiliği'nden 'Bu da gelir, bu da geçer' klibi

SİVAS Valiliği koronavirüs tedbirleri nedeniyle ıssızlaşan kentten görüntüler eşliğinde 'Bu da gelir, bu da geçer' türküsüyle klip hazırladı.

27.03.2020 23:12 | Son Güncelleme: 27.03.2020 23:12
Sivas Valiliği'nden 'Bu da gelir, bu da geçer' klibi

SİVAS Valiliği koronavirüs tedbirleri nedeniyle ıssızlaşan kentten görüntüler eşliğinde 'Bu da gelir, bu da geçer' türküsüyle klip hazırladı.

Koronavirüse karşı alınan tedbirler ve vatandaşların evde kal çağrılarına uyması nedeniyle şehrin hareketliliği azaldı. Sivas Valiliği kentin çeşitli yerlerinden ıssızlığı yansıtan görüntülerle klip hazırladı. 'Bu da gelir, bu da geçer' türküsüne yer verilen klip izleyenleri duygulandırdı. Sivas Valiliğinin klibi paylaştığı sosyal medya hesaplarından Bu da gelir, bu da geçer. Yine parklarda, kırlarda çocuk sesleri. Yine istasyon caddesinde voltalar. Alacağımız tedbirlerle bu günleride hep beraber atlatacağız. Güzel ülkemizde umut dolu nice baharlara kavuşmak ümidiyle ifadelerine yer verildi.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Sivas, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Sivas Valiliği'nden 'Bu da gelir, bu da geçer' klibi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Akıncı, koronavirüs salgını nedeniyle Erdoğan’dan yardım istedi Haberler
Akıncı, koronavirüs salgını nedeniyle Erdoğan'dan yardım istedi
Bakan Koca, Dilek Tahtalı’nın vefat nedenini detaylarıyla anlattı Haberler
Bakan Koca, Dilek Tahtalı'nın vefat nedenini detaylarıyla anlattı
Bakan Koca, yeni koronavirüs vakalarının açıklanacağı siteyi paylaştı Haberler
Bakan Koca, yeni koronavirüs vakalarının açıklanacağı siteyi paylaştı
Koronavirüs Türkiye’ye böyle yayıldı! İşte adım adım Covid-19’un rotası Haberler
Koronavirüs Türkiye'ye böyle yayıldı! İşte adım adım Covid-19'un rotası
Koronavirüsün yeni merkez üssü olan ABD’de vaka sayısı 100 bini geçti Haberler
Koronavirüsün yeni merkez üssü olan ABD'de vaka sayısı 100 bini geçti
Kamu ve özel tüm sağlık çalışanlarına istifa kısıtlaması geldi Haberler
Kamu ve özel tüm sağlık çalışanlarına istifa kısıtlaması geldi
Koronavirüse karşı çaresiz kalan ABD’den yabancı doktor hamlesi geldi Haberler
Koronavirüse karşı çaresiz kalan ABD'den yabancı doktor hamlesi geldi
Türkiye alkışlarken, 2 hasta yakını sağlık çalışanlarına hakaret etti Haberler
Türkiye alkışlarken, 2 hasta yakını sağlık çalışanlarına hakaret etti

Son Dakika Güncel Haberleri

00:37: Kamyonetle çarpışan otomobil demir yığını haline dönüştü 3 yaralı - Haber 00:36: Sanatçılar "Hayat Eve Sığar" kampanyasına destek için evlerinden çaldı - Haber 00:33: Kırıkkale'de bıçaklanan lise öğrencisi hayatını kaybetti - Haber 00:32: Koronavirüs ile mücadelede görevlendirilen askeri hastane gemisi Los Angeles'a geldi - Haber 00:31: Sağlık çalışanlarına istifa kısıtlaması - Haber 00:22: Sağlık Bakanı Koca, genç sağlıkçı Dilek Tahtalı'nın vefat nedenini detaylarıyla anlattı - Haber 00:17: KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi - Haber 00:07: Sağlık Bakanı Koca, yeni koronavirüs vakalarının açıklanacağı siteyi paylaştı - Haber 23:51: Koronavirüs Türkiye'ye böyle yayıldı! İşte adım adım Covid-19'un rotası - Haber 23:26: Koronavirüs salgını nedeniyle sağlık çalışanlarının işinden ayrılmasına izin verilmeyecek - Haber