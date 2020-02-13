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Sivas valiliği'nden tarihi kent meydanından kar klibi

Sivas Valiliği'nden tarihi kent meydanından kar klibiSİVAS'ta iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı kentte kartpostallık görüntüler oluştururken, Valiliğin tarihi kent meydanının kar altındaki görüntüleriyle hazırladığı ve sosyal medya hesabından paylaştığı kar klibi büyük ilgi gördü.

13.02.2020 19:16 | Son Güncelleme: 13.02.2020 19:18
Valiliği'nden tarihi kent meydanından kar klibi
SİVAS'ta iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı kentte kartpostallık görüntüler oluştururken, Valiliğin tarihi kent meydanının kar altındaki görüntüleriyle hazırladığı ve sosyal medya hesabından paylaştığı kar klibi büyük ilgi gördü.
Kar yağışının ardından Sivas'ta Cumhuriyet, Selçuklu ve Osmanlı eserlerinin bulunduğu Cumhuriyet Meydanı'nda kartpostallık görüntüler oluştu. Kar yağışıyla oluşan eşsiz manzarayı ölümsüzleştirmek için Sivas Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekibi tarafından klip hazırlandı. Klipte 'Kar Yağar Kar Üstüne' türküsüne yer verildi. Valilik ve İçişleri Bakanlığı tarafından sosyal medya hesaplarından paylaşılan klip büyük ilgi gördü.
Sivas valiliği'nden tarihi kent meydanından kar klibi

Sivas, Güncel

Kaynak: DHA


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