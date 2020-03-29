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Sivas Valiliğinden "48 saat evde kal" çağrısı

Sivas Valiliği, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı vatandaşlara 48 saat evde kalmaları çağrısında bulundu.

29.03.2020 14:16 | Son Güncelleme: 29.03.2020 14:18
Sivas Valiliği, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı vatandaşlara 48 saat evde kalmaları çağrısında bulundu.
Valilik tarafından işaret dili eşliğinde hazırlanan video klipte, Sivaslılara evde kalmaları çağrısı yapıldı.
Sosyal medyada "Sen 48 saat hiç çıkma biz daha ne videolar yaparız. Sen yeter ki evde kal Sivas" ifadeleriyle yayınlanan klip kısa sürede büyük beğeni topladı.
"Evde kal Sivas" çağrısı
Öte yandan Valilik sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda da vatandaşların koronavirüse karşı evlerinde kalmaları istendi.
Şehrin boş cadde ve sokaklarında çekilen fotoğrafların da yer aldığı paylaşımda, "Sosyal izolasyonu sağlarsak koronavirüsün şehrimizde yayılmasını engelleyebiliriz. 'Evde kal' çağrılarımıza karşılık veren Sivas halkına teşekkür ediyoruz. Evde kalma süresinin ne kadar kısa olmasını istiyorsak o kadar çağrılara karşılık verelim lütfen." ifadelerine yer verildi.
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Sivas Valiliğinden ’48 saat evde kal’ çağrısı

Kaynak: AA

Etiketler: Sivas, Güncel

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Sivas Valiliğinden "48 saat evde kal" çağrısı

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