Sivas Valisi Ayhan, Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylamasına Katıldı

12 Aralık 2018 Çarşamba 16:10



12 Aralık 2018 Çarşamba 16:10

Sivas Valisi Salih Ayhan, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, beğendiği fotoğraflar için oy kullandı.Vali Ayhan, fotoğraflar hakkında bilgi alarak, fotoğrafların duyguları tam olarak yansıttığını ve birbirinden güzel olduğunu söyledi.Ayhan, makamında gerçekleşen oylamada, haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları tek tek inceledi. Haber kategorisinde Halil Fidan'ın "Türk Bayrağı Afrin'de", yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi" isimli fotoğraflarını seçen Salih Ayhan, spor kategorisinde ise Serhat Zafer'in "Atlı akrobat" fotoğrafına oy verdi.Oy vereceği fotoğrafları seçmekte zorlandığı görülen Ayhan, "Buradaki fotoğraflara kayıtsız kalmak ya da aralarında seçim yapmak kolay değil. Hepsi birinciliği hak ediyor." dedi.