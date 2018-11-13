Sivas Valisi Ayhan Askerlerle Bir Araya Geldi

13 Kasım 2018 Salı 14:12



13 Kasım 2018 Salı 14:12

Sivas Valisi Salih Ayhan, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığını ziyaret ederek askerlerle yemek yedi.Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Ayhan, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan'ı makamında ziyaret ederek, şeref defterini imzaladı.Tugayda daha sonra askerlerle yemekte buluşan Ayhan, Mehmetçik ile karavanadan yemek aldı.Askeri kurallar gereği Mehmetçik'in, "Allahımıza hamdolsun, milletimiz var olsun." şeklinde yaptığı yemek duasının ardından Vali Ayhan "Afiyet olsun" diyerek yemeği başlattı.Ayhan, yemek sonunda yaptığı konuşmada, Sivas'ın güvenilir ve güzel bir şehir olduğunu belirterek, şunları kaydetti:"Sivas'ın en güzel yerinde hayatınızın en güzel günleri geçiriyorsunuz. Bu günleri ararsınız. İnşallah Rabbim eğitiminizi hayırlı kılar ve ülkemize güzel hizmetlerde bulunursunuz. Milletimize ve memleketimize sadık olacağız. Devletimizin adamı olacağız. Diğerlerinin değil değerlerimizin adamı olacağız. Sözümüz ve onurumuz bizim en büyük itimadımız olacak. Hepinize teşekkür ediyorum. Ailelerinizle görüşürseniz selamlarımızı iletiniz."Vali Ayhan, yemek sonrası askerlerle bir süre sohbet etti.