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Sivas Valisi Ayhan'dan, Rıza Çalımbay'a erken doğum günü sürprizi

Sivas Valisi Salih Ayhan, Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay için sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

30.01.2020 16:42 | Son Güncelleme: 30.01.2020 17:00Sivas Valisi Ayhan'dan, Rıza Çalımbay'a erken doğum günü sürprizi
Valisi Salih Ayhan, Demir Grup Teknik Direktörü Rıza Çalımbay için sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2 Şubat 1963 tarihinde Sivas'ta dünyaya gelen Çalımbay için sürpriz organizasyon düzenlendi.
Doğum günü kırmızı-beyazlı ekibin deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşma gününe denk gelen Çalımbay ile bugün bir araya gelen Ayhan, deneyimli teknik adamın doğum gününü kutlayarak, ilkokul diplomasını hediye etti.
Sivasspor logolu pastayı üfleyen Çalımbay, Vali Ayhan'a teşekkür etti.
Ayhan, 2 Şubat Pazar günü deplasmanda oynanacak Gazişehir FK maçında kırmızı-beyazlı sporcuların maçı kazanarak Çalımbay'a en güzel hediyeyi vereceklerine inandığını belirtti.
Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu ile Sivasspor Kulübü Başkan Vekili Erdal Sarılar da katıldı.

Rıza Çalımbay, Sivasspor, Sivas, Spor

Kaynak: AA

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