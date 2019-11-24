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Sivas Valisi Ayhan'ı duygulandıran "öğretmen" sürprizi

Sivas Valisi Salih Ayhan, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliğinde, ilkokul öğretmeni ile yapılan sürpriz karşısında duygulu anlar yaşadı.

24.11.2019 12:18 | Son Güncelleme: 24.11.2019 12:18Sivas Valisi Ayhan'ı duygulandıran
Valisi Salih Ayhan, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliğinde, ilkokul öğretmeni ile yapılan sürpriz karşısında duygulu anlar yaşadı.
Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla program düzenlendi. Sivas Valisi Salih Ayhan, programda konuşma yaptığı sırada slayt perdesine Ayhan'ın ilkokul öğretmeni Emel Uluer'in görüntüleri yansıtıldı. Ayhan, öğretmeninin kendisiyle ilgili sözleri karşısında gözyaşlarına hakim olamadı. Bu sırada Kütahya'nın Simav ilçesinde yaşayan ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonu ile Sivas'a getirilen Uluer, salona girdi. İlkokul öğretmenini karşısında gören Vali Ayhan, duygulu anlar yaşadı.
Ayhan, çiçek takdim ettiği öğretmeninin elini öptü. Uluer ise Bayburt Çiftetaş Köyü İlkokulundan mezun olan Vali Ayhan'a ilkokul diplomasının örneğini takdim etti.
Ayhan, ilkokul öğretmenini asla unutulmayacağını belirterek, "Her öğretmenin yeri farklıdır ama ilkokul öğretmeni gerçekten unutulmuyor. Derin izler bırakıyor bizlerde. İnsana şahsiyet, kimlik veren, ufkunu açan, yüreğine güzel tohumlar atan ilkokul öğretmenidir." dedi.
Etkinlikte, mesleğe yeni başlayan öğretmenler yemin etti, emekli öğretmenlere şeref belgesi verildi.
Programa 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Hakan Tutucu, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve öğretmenler katıldı.

Muhsin Yazıcıoğlu, Salih Ayhan, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

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