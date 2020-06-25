Sivas Valisi Ayhan, maske takan vatandaşlara teşekkür etti

Sivas Valisi Salih Ayhan, Suşehri ilçesini ziyaretinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uyan ve maske takan vatandaşlara teşekkür etti.

25.06.2020 20:03 | Son Güncelleme: 25.06.2020 20:35
Sivas Valisi Salih Ayhan, Suşehri ilçesini ziyaretinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uyan ve maske takan vatandaşlara teşekkür etti.
Bir dizi gezi ve incelemelerde bulunmak üzere ilçeye gelen Ayhan, caddede karşılaştığı bazı vatandaşlarla sohbet etti.
Sivas'ta koronavirüsle mücadelede güzel çalışmalar yapıldığını belirten Ayhan, "Sivas'ın vadi ilçeleri olarak adlandırılan Suşehri, Koyulhisar, Akıncılar ve Gölova ilçeleri koronavirüs kapsamında temiz. Şu anda bir hasta bulunmaktadır. Hiç korkmadığımız ve şüphe etmediğimiz Şarkışla ilçemizde artış olmaya başladı. Şu anda orada da gerekli tedbirleri almaya başladık." dedi.
Ayhan, insanların sosyal mesafe ve maske konusuna riayet etmeleri gerektiğine vurgu yaparak, şöyle devam etti:
"Vadi ilçelerimizden birinde bulunan hastamız İstanbul'dan geldi. Orada test yaptırmış ve test sonucunu almadan buraya gelmiş. Bu insanlara ceza yazılması gerekiyor. Şu anda buralar tertemiz bir ilçe konumunda, kurallara uyuluyor. İstanbul bağlantısı olduğu için bu bölgeden ilk etaplarda çok korktuk. Ama şu anda korktuğumuz olmadı. Komşu illerden gelen vaka ile Şarkışla ilçemizde artışlar oldu. Şu anda orada da tedbirler sıkı şekilde devam etmektedir. Tedbiri elden bırakmayacağız."
KKKA vakalarındaki artış
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı vakalarında geçen yıllara göre artış yaşandığına da değinen Vali Ayhan, çevre illerden gelen vakalar nedeniyle Sivas'ta bir artış yaşandığını söyledi.
Vakaların hepsinin Sivas olmadığına dikkati çeken Ayhan, "Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesinin altyapısı çok iyi olduğu için vakaları buraya gönderiliyor. Geçen yıla göre artış var, önümüzdeki haftalarda mutlaka azalacağını ümit ediyoruz." diye konuştu.
Vali Salih Ayhan, ilçedeki temasları kapsamında kaymakamlık ve belediyeyi ziyaret ederek bazı yatırımları da inceledi.
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi nedir? Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi tedavisi var mı? Kırım Kongo Kanamalı Ateşi belirtileri nelerdir? KKKA nedir?
Sivas Valisi Ayhan, maske takan vatandaşlara teşekkür etti

Kaynak: AA

Etiketler: Salih Ayhan, Şarkışla, Suşehri, Sivas, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son Dakika: Türkiye’de 25 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1458 yeni vaka tespit edildi Haber
Son Dakika: Türkiye'de 25 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1458 yeni vaka tespit edildi
’Aks kırıldığı için kaza yaptım’ diyen Alişan’ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı Haber
"Aks kırıldığı için kaza yaptım" diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı
Dünya Sağlık Örgütü: Avrupa’daki durum iyiye gidiyor, dünyanın geri kalanının durumu giderek kötüleşiyor Haber
Dünya Sağlık Örgütü: Avrupa'daki durum iyiye gidiyor, dünyanın geri kalanının durumu giderek kötüleşiyor
Gelecek Partisi’nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu Haber
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu
Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı! Türkiye detayı dikkat çekti Haber
Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı! Türkiye detayı dikkat çekti
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu Haber
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu
Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor Haber
Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor
Görüntü Türkiye’den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı Haber
Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı
Haberler››Güncel››Sivas Valisi Ayhan, maske takan vatandaşlara teşekkür etti - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

21:11: Kırgızistan'da "tartışmalı" internet yasası parlamentodan geçti - Haber 21:09: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vakaları artıyor - Haber 21:06: - Çin'den trenle gönderilen 20 milyon tıbbi malzeme, 19 günlük yolculuğun ardından Paris'e ulaştı - Haber 21:01: Türkiye'de Kovid-19'a yakalananlardan 165 bin 706 kişi iyileşti - Haber 20:59: Son Dakika: Kadınlara özel spor salonu açılıyor - Haber 20:45: Son Dakika: Türkiye'de 25 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1458 yeni vaka tespit edildi - Haber 20:22: İBB'nin satın aldığı Fatih Sultan Mehmet portresinin nerede sergileneceği netleşti - Haber 20:05: Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti - Magazin 19:40: İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi - Spor 17:36: "Aks kırıldığı için kaza yaptım" diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı - Magazin