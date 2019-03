Sivas Valisi Ayhan Oyunu Kullandı

Kaynak: AA

Sivas Valisi Salih Ayhan ve eşi Zeynep Akkiraz Ayhan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Atatürk Anadolu Lisesinde oy kullandı.Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ayhan çifti 1018 numaralı sandıkta belediye başkanlığı, il genel meclis üyeliği, belediye meclis üyeliği ve muhtarlık seçimleri için oylarını kullandı.Oyunu kullandıktan sonra açıklamada bulunan Ayhan, "Öncelikle ecdada, bu vatan için bağımsızlığımız için bedel ödeyen şehitlerimize bir kez daha minnet duyduğumu, rahmet dilediğimi belirtmek isterim. Bugün bu sandıklar önümüze bu şekilde, özgürce her hangi bir yönlendirme, kısıtlama olmadan geliyorsa ecdadımız, şehitlerimiz sayesinde, onların ödedikleri bedeller neticesindedir." ifadelerini kullandı.Tam bağımsız, demokratik bir ülke olmanın en güzel nimetlerinden birinin seçim olduğunu aktaran Ayhan, "Bizler de bugün 57 milyon seçmenle birlikte oyumuzu kullanıyoruz. Rabbim hem ülkemiz hem şehrimiz için hayırlı neticelere vesile kılsın tercihlerimizi. Yeni başarılara, yeni projelere ve tüm vatandaşlarımıza hitap eden yeni hizmetlere açılan birer kapı olsun inşallah her bir sandık." açıklamasında bulundu.Sivas'ta 460 bin civarında seçmenin oy kullanacağını belirten Ayhan, şunları kaydetti."2 bin 393 sandığımız ve 4 bine yakın güvenlik personelimizle beraber seçim devam etmektedir. İlimizde gece yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle İmranlı, Zara, Hafik ve Kangal'ın bazı bölgelerinde sandıklarımızı ulaştırmakta zorluk çektik ancak şu an itibari ile 300 sandığımızın hepsini ulaştırdık. Yaklaşık 3 aylık bir seçim süreci geride kaldı. Ara ara toplantılarla süreci yakından takip ettik. Ben burada tüm partilerimizin temsilcilerine tatsız bir olaya fırsat vermedikleri için, centilmence ve demokratik bir şekilde kampanya çalışmalarını tamamladıkları için teşekkürü bir borç biliyorum. İlgili kurumlarımıza, mesai arkadaşlarımıza, güvenlik güçlerimize ve tüm personelimize de ayrıca teşekkür ediyorum, seçim hazırlık süresince asayişi sıkıntıya sokacak bir olaya fırsat vermedikleri için."Seçmenlerin demokratik tercihleri neticesinde sandıktan bazı mesajlar ve bazı sonuçlar çıkacağını aktaran Vali Ayhan, açıklamasına şöyle devam etti:"Üzülenler, sevinenler, kazananlar, kaybedenler olacak. Her seçimin kaçınılmaz sonu budur. Bu sonuçlara demokratik erdem göstermek, kabullenmek demokrasiye inanan herkesten beklenen olgunluktur. Kazanan kaybedenle omuz omuza şehrine, köyüne, mahallesine hizmet etmelidir, destek olmalıdır, yok saymamalıdır. Kaybeden de kazananı tebrik etmelidir. Çünkü Yiğido olmak kolay değil, Yiğido olmanın alametidir tüm bunlar. Sakın ola öfkeye, kızgınlığa, husumete meydan vermeyelim. Hem kendimizi, hem şehrimizi, hem köyümüzü, hem mahallemizi olumsuz bir imajla anılır kılmayalım."