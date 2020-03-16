Sivas Valisi Ayhan Umreciler için planlanan illerden biriyiz, hazırlıklıyız
Sivas Valisi Ayhan Umreciler için planlanan illerden biriyiz, hazırlıklıyız.
16.03.2020 14:44 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:47
Sivas Valisi Ayhan Umreciler için planlanan illerden biriyiz, hazırlıklıyız
Kaynak: DHA
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