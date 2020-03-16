Menü
Haberler ›› Güncel ››Sivas Valisi Ayhan Umreciler için planlanan illerden biriyiz, hazırlıklıyız - Güncel

Sivas Valisi Ayhan Umreciler için planlanan illerden biriyiz, hazırlıklıyız

Sivas Valisi Ayhan Umreciler için planlanan illerden biriyiz, hazırlıklıyız.

16.03.2020 14:44 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:47
Sivas Valisi Ayhan Umreciler için planlanan illerden biriyiz, hazırlıklıyız
Sivas Valisi Ayhan Umreciler için planlanan illerden biriyiz, hazırlıklıyız

Kaynak: DHA

Etiketler : Sivas, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Son dakika: Koronavirüs tehdidi ortadan kalkana kadar, cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılınmayacak Güncel
Son dakika: Koronavirüs tehdidi ortadan kalkana kadar, cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılınmayacak
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı Güncel
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı
İtalya Başbakanı Conte Güncel
İtalya Başbakanı Conte "En riskli haftalardayız" deyip korkutan gerçeği açıkladı
Koronavirüs anketi yüzde 45'lik kesimin salgına karşı önlem almadığını ortaya koydu Güncel
Koronavirüs anketi yüzde 45'lik kesimin salgına karşı önlem almadığını ortaya koydu
Ukrayna'dan gelen Necati Şaşmaz, koronavirüs şüphesinden dolayı çocuklarını icra yoluyla görebildi Güncel
Ukrayna'dan gelen Necati Şaşmaz, koronavirüs şüphesinden dolayı çocuklarını icra yoluyla görebildi
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti Güncel
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi koronavirüs şüphesiyle İstanbul'da karantinaya alındı Güncel
Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi koronavirüs şüphesiyle İstanbul'da karantinaya alındı
Adnan Oktar organize suç örgütü davası, koronavirüs sebebiyle ertelendi Güncel
Adnan Oktar organize suç örgütü davası, koronavirüs sebebiyle ertelendi