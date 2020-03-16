Sivas Valisi Ayhan: "Umreden gelen vatandaşlarımızla ilgili hazırlıklıyız"
Sivas Valisi Salih Ayhan, umreden dönen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Sivas'ta gözlem altında tutulacak 178 kişiyi taşıyan uçağın hava muhalefeti nedeniyle Isparta'ya indiğini söyledi.
16.03.2020 12:58 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:31
Sivas Valisi Salih Ayhan, umreden dönen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Sivas'ta gözlem altında tutulacak 178 kişiyi taşıyan uçağın hava muhalefeti nedeniyle Isparta 'ya indiğini söyledi.
Ayhan, valilik ek binasında kurum müdürlerinin ve ilgililerin katılımıyla düzenlediği basın toplantısında, koronavirüsle ilgili Sağlık Bakanlığının aldığı tedbirlerin Sivas'ta da üst seviyede olduğunu belirtti.
Sivas'ta 10 gün önce bu konunun çok gündem olduğunu aktaran Ayhan, hassasiyetle tüm kurumların dikkatli bir şekilde süreci yönettiğini dile getirdi.
Ayhan, Sivas'ta şu ana kadar hiçbir vakaya rastlanılmadığını, tedbir amacıyla sığınmacılarla ilgili bazı uygulamalar olduğunu ifade etti.
Sürecin hassasiyetle takip edildiğini vurgulayan Ayhan, Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Bilim Kurulu'nun aldığı kararların kentte de uygulandığını kaydetti.
Ayhan, kamuoyunun sağlıklı bir şekilde bilgilendirilmesinin önemli olduğunu, bu süreçte herkese ortak görevler düştüğünü hatırlattı.
Sivas'ın bundan sonraki süreçte ayrı bir sorumluluk üstlendiğini dile getiren Ayhan, şöyle devam etti:
"Bakanlıklarımızın vermiş olduğu talimatlar var. Gerek umre gerekse turistik amaçlı yurt dışına çıkan vatandaşlarımız, tedbir amacıyla 14 gün yurtlarda misafir edilecektir. Dolayısıyla yurt kapasitesinin fiziki durumu, teknik altyapısı şehirle olan bağlantı dikkate alınarak Sivas da belirlenen 16 ilden birisi. Gerek umreden gerek yurt dışından gelen vatandaşlarımızı misafir edeceğiz. İlk kafile bugün gelecekti, umreden gelen 178 kişi vardı. Hava muhalefeti nedeniyle Isparta'ya nakledildi ama hazırlıklıyız, planlanan illerden birisiyiz. Bu minvalde yurt dışından gelen vatandaşlarımızı misafir edeceğiz. Bunlar hasta değil. Tedbir amaçlı, 14 gün boyunca gerekli sağlık tetkiklerinden ardından İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından kontrol edilerek evlerine gönderilecek."
Ayhan, toplantıda koronavirüsle ilgili kentte alınan tedbirleri ve yapılacak çalışmaları anlattı.
Öte yandan umreden dönen vatandaşların bir kısmının tedbir amacıyla tutulacakları Sivas'taki Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Başbakan Binali Yıldırım Kampüsü'ndeki öğrenciler, kentteki nöbetçi yurtlara nakledildi.
Sabah saatlerinden itibaren öğrenciler eşyalarını alarak yurttan ayrılmaya başladı. Yurt nizamiyesinden başta taksiler olmak üzere çok sayıda aracın giriş çıkış yaptığı görüldü.
Çok sayıda öğrencinin de izinlerini geçirmek üzere memleketlerine gittikleri öğrenildi.
Ayhan, valilik ek binasında kurum müdürlerinin ve ilgililerin katılımıyla düzenlediği basın toplantısında, koronavirüsle ilgili Sağlık Bakanlığının aldığı tedbirlerin Sivas'ta da üst seviyede olduğunu belirtti.
Sivas'ta 10 gün önce bu konunun çok gündem olduğunu aktaran Ayhan, hassasiyetle tüm kurumların dikkatli bir şekilde süreci yönettiğini dile getirdi.
Ayhan, Sivas'ta şu ana kadar hiçbir vakaya rastlanılmadığını, tedbir amacıyla sığınmacılarla ilgili bazı uygulamalar olduğunu ifade etti.
Sürecin hassasiyetle takip edildiğini vurgulayan Ayhan, Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Bilim Kurulu'nun aldığı kararların kentte de uygulandığını kaydetti.
Ayhan, kamuoyunun sağlıklı bir şekilde bilgilendirilmesinin önemli olduğunu, bu süreçte herkese ortak görevler düştüğünü hatırlattı.
Sivas'ın bundan sonraki süreçte ayrı bir sorumluluk üstlendiğini dile getiren Ayhan, şöyle devam etti:
"Bakanlıklarımızın vermiş olduğu talimatlar var. Gerek umre gerekse turistik amaçlı yurt dışına çıkan vatandaşlarımız, tedbir amacıyla 14 gün yurtlarda misafir edilecektir. Dolayısıyla yurt kapasitesinin fiziki durumu, teknik altyapısı şehirle olan bağlantı dikkate alınarak Sivas da belirlenen 16 ilden birisi. Gerek umreden gerek yurt dışından gelen vatandaşlarımızı misafir edeceğiz. İlk kafile bugün gelecekti, umreden gelen 178 kişi vardı. Hava muhalefeti nedeniyle Isparta'ya nakledildi ama hazırlıklıyız, planlanan illerden birisiyiz. Bu minvalde yurt dışından gelen vatandaşlarımızı misafir edeceğiz. Bunlar hasta değil. Tedbir amaçlı, 14 gün boyunca gerekli sağlık tetkiklerinden ardından İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından kontrol edilerek evlerine gönderilecek."
Ayhan, toplantıda koronavirüsle ilgili kentte alınan tedbirleri ve yapılacak çalışmaları anlattı.
Öte yandan umreden dönen vatandaşların bir kısmının tedbir amacıyla tutulacakları Sivas'taki Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Başbakan Binali Yıldırım Kampüsü'ndeki öğrenciler, kentteki nöbetçi yurtlara nakledildi.
Sabah saatlerinden itibaren öğrenciler eşyalarını alarak yurttan ayrılmaya başladı. Yurt nizamiyesinden başta taksiler olmak üzere çok sayıda aracın giriş çıkış yaptığı görüldü.
Çok sayıda öğrencinin de izinlerini geçirmek üzere memleketlerine gittikleri öğrenildi.
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Kaynak: AA
Etiketler : Salih Ayhan, Isparta, Sivas, Güncel
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