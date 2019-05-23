Sivas Valisine İlginç Karşılama

Kaynak: İHA

Sivas valisine ilginç karşılama Sivas'ın valisi Salih Ayhan, Altınyayla ilçesinde asırlık deve oyunu ile karşılandıSİVAS - Sivas'ın Valisi Salih Ayhan, Altınyayla ilçesinde asırlık deve oyunu ile karşılandı. Bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Sivas'ın Altınyayla ilçesine giden Sivas Valisi Salih Ayhan, daha önce de görev yapmış olduğu ilçede kalabalık bir grup tarafından karşılandı. Davul ve zurnaların çalındığı karşılamada Altınyayla ilçesinin kültürel geleneklerinden olan Deve Oyunu sergilendi. Deve kostümü içerisine giren iki kişi davul ve zurna eşliğinde oyunlar oynadı. Ayhan, ilçede ki ilk ziyaretlerinden birini 28 Şubat 1991'de Şırnak ilinde şehit olan Jandarma Er Turan Ergin'in ailesine yaptı. Ziyaret için Doğupınar köyüne giden Ayhan, aile görüştü, kur-an i kerim tilavetini dinledi ailenin duasını alarak Tahyurt köyüne geçti. Köy odasında köy sakinleri ile biraraya gelen Ayhan, köy sakinlerinin geleneksel ramazan eğlencelerini izledi. Rakibinin boş anını yakalayıp ensesine tokat atılan veya kemerle dizine vurularak oynanan oyunlar Ayhan'ı bir hayli güldürdü.