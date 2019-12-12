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Sivas ve Kayseri'de Girişimcilik Kampları Başladı

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ve Erciyes Teknopark işbirliğiyle Kayseri Yatırım Destek Ofisi ve Sera Kuluçka Merkezi koordinasyonunda gerçekleştirilen Benim İşim Girişim Teknolojik Tabanlı İş Fikri Yarışmasında ön elemeyi geçen takımların girişimcilik kampları başladı.

12.12.2019 09:43 | Son Güncelleme: 12.12.2019 09:48Sivas ve Kayseri'de Girişimcilik Kampları Başladı
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ve Erciyes Teknopark işbirliğiyle Yatırım Destek Ofisi ve Sera Kuluçka Merkezi koordinasyonunda gerçekleştirilen Benim İşim Girişim Teknolojik Tabanlı İş Fikri Yarışmasında ön elemeyi geçen takımların girişimcilik kampları başladı.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) ve Erciyes Teknopark işbirliğiyle Kayseri Yatırım Destek Ofisi ve Sera Kuluçka Merkezi koordinasyonunda gerçekleştirilen Benim İşim Girişim Teknolojik Tabanlı İş Fikri Yarışmasının 3. dönem başvuruları 25 Kasım 2019 tarihinde sona ermişti. Bu yıl Cumhuriyet Teknokent ve Bozok Teknopark'ın da proje paydaşı olduğu yarışmada ön elemeyi geçen takımların katıldığı girişimcilik kampları, 10 Aralık 2019 tarihinde Erciyes Teknopark ve Cumhuriyet Teknokent'te eş zamanlı olarak başladı.

10-16 Aralık 2019 tarihleri arasında devam edecek olan girişimcilik kamplarının ardından, takımlar yeniden jüri karşısına çıkacak ve ilk 10 girişimci takım belirlenmiş olacak. - KAYSERİ

Kayseri, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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