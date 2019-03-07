Sivas ve Kayseri'de Kültür Sanat

Sivas Devlet Tiyatrosu
, "Lena, Leyla ve Diğerleri" adlı oyunu izleyicisiyle buluşturacak.
Zehra İpşiroğlu'nun kaleme aldığı, Ayşen İnci'nin yönettiği "Lena, Leyla ve Diğerleri"nde, Filiz Demiralp rol alıyor.
Oyunun dekoru Özlem Karabay, kostümleri Nalan Türkoğlu
, ışık tasarımı Çetin Atay'a ait.
Eserde, yaşanan coğrafyanın etkin baskıları göz önünde bulundurulduğunda "hayır" demekle diyememek arasındaki çizgi, baş kaldırmakla boyun eğmek arasındaki keskinlik ve bir kadının içindeki kargaşayla dışındaki düzenin çatışması sonucu oluşan durum anlatılıyor.
Oyun, bugün ve yarın saat 19.30, 9 Mart Cumartesi günü 14.00 ve 19.30'da sahnelenecek.
Kayseri Zuhal Olcay
ve Burak Sergen
'in rol aldığı "Aşk Halleri", Kayserili sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Oyun, Gültepe
Kültür Merkezi'nde bugün saat 20.30'da izlenebilecek.
"Oz Yazılımcısı"nın yazarı Nisa İnce tarafından hazırlanan "Arkadaşım Robot" isimli çocuk oyunu, Büyükşehir Belediye Tiyatrosu'nda 10 Mart saat 12.00 ve 15.00'te seyircisiyle buluşacak.
Kayseri Büyükşehir Belediyesinde kadın sanatçılardan oluşan koro, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
dolayısıyla konser verecek. Büyükşehir Belediye Tiyatrosu'ndaki konser, 9 Mart saat 19.30'da ücretsiz izlenebilecek.
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Kaynak: AA