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Sivas ve Kayseri için kuvvetli fırtına uyarısı

Meteoroloji, Sivas ve Kayseri için kuvvetli fırtına uyarısı yaptı.

04.02.2020 18:00 | Son Güncelleme: 04.02.2020 18:00Sivas ve Kayseri için kuvvetli fırtına uyarısı
Meteoroloji, ve için kuvvetli fırtına uyarısı yaptı.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Sivas ve Kayseri'de yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olması bekleniyor.
Zaman zaman tam fırtınanın etkili olmasının da beklendiği Kayseri ve Sivas'ta, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, ağaç veya direklerin devrilmesi, karbonmonoksit kaynaklı soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi muhtemel risklere karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istenildi.

Kayseri, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

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